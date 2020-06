O pentacampeão mundial Ricardinho passou os exercícios de futebol no Desafio Esporte em Casa

O futebol foi o tema do Desafio Esporte em Casa, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), desta quinta-feira (25/6). O ex-atleta profissional de futebol Ricardo Luís Pozzi Rodrigues, o Ricardinho, passou três atividades práticas para as crianças e adolescentes treinarem em casa.

As atividades foram publicadas na página do Facebook da Smelj. Ricardinho é pentacampeão mundial de futebol com a Seleção Brasileira em 2002, começou a carreira no Paraná Clube, e também é o padrinho do projeto de contraturno escolar Maestro da Bola feito em parceria com a Smelj.

Cerca de mil crianças e adolescentes, entre 7 a 14 anos, matriculados nas turmas de futsal do Escola + Esporte = 10 (EE10), em parceria com o projeto Maestro da Bola, continuam se exercitando em casa com os desafios propostos pela Smelj. Em razão da pandemia, as aulas presencias estão suspensas.

Nesta quinta, o Desafio Esporte em Casa foi com o padrinho do Maestro da Bola. “Hoje vou passar três desafios com relação ao futebol, para que vocês possam se exercitar em casa. Filmem e passem para os amigos e professores depois”, disse Ricardinho.

Todos os exercícios tinham que ser feitos com uma bola de futebol em uma sequência, tipo circuito. O primeiro exercício era fazer embaixadinhas com a bola, sem deixar ela cair no chão. Depois era preciso passar com a bola por obstáculos em ziguezague usando a perna esquerda e a direita.

No final do circuito, o último exercício consistia em fazer “tabelas” com a parede, chutar e receber a bola novamente com a perna esquerda e direita, com dez toques.

Desafio em casa

A série Desafio Esporte em Casa começou no dia 28 de maio e já teve exercícios de voleibol, triathlon, atletismo e lutas. As atividades são destinadas às crianças e adolescentes que participam do programa de contraturno escolar Escola + Esporte = 10 (EE10).

Como os vídeos são públicos e ficam postados no Facebook e no canal do YouTube “Curitiba mais Ativa”, da Smelj, todos que estão em casa podem fazer as atividades físicas.

Todas as quintas-feiras, às 14h, vídeos com com atletas e ex-atletas curitibanos são postados na página do Facebook da Smelj propondo um desafio esportivo diferente.

O objetivo do Desafio Esporte em Casa é que crianças e adolescentes continuem a fazer atividades físicas em casa durante este período de pandemia e de distanciamento social.

A atividade on-line também une atividades pedagógicas. Todas as terças-feiras, também às 14h, são publicadas na página do Facebook da Smelj exercícios pedagógicos para crianças e adolescentes fazerem em casa, como caça-palavras, palavras cruzadas, formar palavras e curiosidades sobre a modalidade esportiva discutida durante a semana.