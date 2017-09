Unindo juventude, disposição e conhecimento, o engenheiro civil Rafael Till Silva, inicia um novo ramo de atividade ao lado da mãe Zenilda concretizando um sonho de lançar no bairro uma casa especializada em carnes de qualidade, com cortes especiais e muitos outras detalhes que estaremos especificando na próxima semana.

Como empresário arrojado, Rafael diversifica suas atividades, concentrando-se agora nesta loja que vem chamando a atenção da comunidade pela sua apresentação, conforto e qualidade de produtos, destaca-se nesta primeira semana de funcionamento por conseguir associar qualidade a preços acessíveis, dentro de um primoroso atendimento.

Aqui, registramos as fotos da recepção aos amigos que estiveram no estabelecimento neste sábado dia dois de setembro.

Sucesso ao novo empreendimento.