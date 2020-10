Consolidando-se como exemplo de empreendimento na região, a Corte Nobre, mais que isto, é a consolidação de um ideal do engenheiro e empresário Rafael Till Silva. Neste dia 2 de outubro, completa seu terceiro ano de vida e de sucesso com os olhos voltados para o futuro. Com o entusiasmo de Rafael e da equipe e contando com o respaldo de sua fiel clientela a qualidade de seus produtos aliada ao bom atendimento, os criativos e já populares kits apresentados já no início do empreendimento, vem servindo de exemplo para outras casas de carnes.

Aliando a qualidade dos cortes com bons fornecedores, a casa mantém ainda o serviço de carnes assadas todo final de semana, além de eventos e a constante aprimoração do trabalho, com destaque para os kits e a agilidade da entrega que hoje é feita em toda a cidade e até mesmo em municípios da Região Metropolitana. Dos kits pioneiros, chegou hoje a uma variedade que vai se alternando para atender o gosto dos clientes e agora chega com a criação de Combos disponibilizando o volume de carne de acordo com a quantidade de pessoas reunidas.

Rafael lembra que quando iniciou o serviço de entrega mantinha uma média de 5 kits por dia. Agora se viu surpreso, no ápice da pandemia, quando chegou a entregar 150 kits em um único dia. Neste período que teve de aumentar sua equipe para 22 pessoas.

São resultados gratificantes que ao mesmo tempo em que comprovam estar no caminho certo, também motivam para ampliar sua atividade, tanto na diversificação quanto no aumento da atividade, o que já está em estudos visando ampliar seu leque de atividades dentro do ramo, que este engenheiro civil resolveu adotar como sua principal atividade profissional.

E é sempre bom lembrar que este é na verdade um local para comprar a carne ideal para um bom churrasco e para uso geral. Na Corte Nobre você encontra uma gama enorme de tipos de cortes, as mais variadas carnes para atender os paladares mais exigentes. Pedidos especiais são atendidos, desde que feitos com antecedência necessária para o preparo adequado.

A próxima novidade é o lançamento do aplicativo Corte Nobre que deve acontecer ainda em outubro.

Para encerrar, Rafael aproveita a presença da reportagem da Gazeta do Bairro para agradecer seus cliente> “A família Corte Nobre só tem a agradecer a receptividade e o prestigiamento desta enorme clientela, e também se compromete em dar continuidade a este trabalho levando carne fresca em sua casa.