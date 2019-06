Amigos leitores,

Durante esta Lua Cheia de 17/06 anuncio a vocês que Calafrio 63 está uivando e com muitos pelos a disposição de vocês!

Esta edição temática de lobisomens apresenta a vocês seis HQs produzidas pelas mentes e mãos magníficas da constelação de artistas formada por Júlio Shimamoto, Luiz Saidenberg, Sidemar de Castro, João Ferreira, Ivan Lima, Rafael Campos Rocha e Eduardo Cárdenas.

Nas tradicionais sessões e colunas da revista Calafrio há mais uma crônica de Luiz Saidenberg, a Quem é Quem com o mestre Shima, CineCalafrio especial com Um Lobisomem Americano em Londres, e Calafrio nos Eventos fala da última edição do Festival Guia dos Quadrinhos. A capa sensacional é assinada por Ivan Lima.

Como a Lua Cheia nos afeta muito mais que a inflação, a revista continua com o preço de R$15,00 para suas 52 páginas. Mais em conta que uma bala de prata! A revista chega em breve aos seus pontos de venda tradicionais nas melhores lojas!

Do amigo editor,

Daniel Saks