A Plataforma já foi implantada em oito municípios brasileiros e busca unir quem pode ajudar a quem precisa de ajuda.

Abril de 2020– Em meio ao caos gerado pelo novo Coronavírus, um plataforma solidária tem chamado a atenção. Lançada para facilitar a comunicação e interação entre iniciativas de apoio e suporte àqueles que necessitam, o projeto “Existe Amor em Curitiba” acaba de expandir e implementar suas ações nas cidades de Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Ponte Nova (MG), Juiz de Fora (MG), Piraí (RJ), Florianópolis (SC) e Mogi Das Cruzes (SP). De acordo com um dos idealizadores da plataforma, Lucas Kogut, o projeto já está em implantação em mais 11 cidades.



Lucas conta que a plataforma foi desenvolvida de uma maneira que facilite a replicação. “Nós desenvolvemos uma plataforma simples e fácil, justamente com o objetivo de expandir as boas ações para todo o Brasil”. As próximas cidades a receber o projeto são: Catalão (GO), Campina Grande do Sul (PR), Cantagalo (RJ), São Gonçalo (RJ), Vassouras (RJ), Magé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Armação dos Búzios (RJ), Maricá (RJ), São Paulo (SP) e Cajamar (SP).



Em pouco tempo, os números da plataforma já impressionam. Pouco mais de um mês, desde o lançamento, o site de Curitiba (PR) já conta com 450 cadastramentos, de oferta e procura de ajuda, e mais de 27 mil acessos. Foi o caso do Asilo São Vicente de Paulo, instituição sem fins lucrativos, dirigido ao atendimento de mulheres idosas, que recebeu uma série de ajudas advindas da plataforma, como conta Fred Dias, analista de treinamento e desenvolvimento do asilo. “Por meio do Existe Amor em Curitiba, nós recebemos doações de alimentos, álcool em gel e ajuda financeira, itens essenciais ao suporte às idosas”.

Fred comenta ainda que, nesta época de pandemia, o volume de doações caiu cerca de 95%, e que a iniciativa foi essencial para pensar em outras formas de conseguir novas ajudas. “É uma época difícil, precisamos de muito suporte, principalmente por essa queda nas contribuições. A plataforma está fazendo toda a diferença para nós”.

Para os interessados em levar o projeto para sua cidade, basta entrar em contato pelo site: existe amor em curitiba e clicar no link “quero também em minha cidade”.

Sobre o projeto

Existe Amor em Curitiba surgiu da necessidade de ajudar e oferecer apoio e suporte coletivo. Segundo Diogo Busse, um dos idealizadores do projeto, “a ideia é conectar pessoas que têm meios e disposição de contribuir àqueles que necessitam. Nossa rede está integrando serviços, talentos, vocações e boa vontade em prol do bem-estar comunitário”.

A plataforma viabiliza e simplifica o acesso, a comunicação e interação entre pessoas e torna profissionais liberais, iniciativas privadas e voluntários mais próximos daqueles que precisam de doações, mantimentos e serviços.

“O contexto atual está nos abalando de muitas formas e para não sermos tragados pelo pânico ou pela indiferença, precisamos agir de forma empática, caridosa e afetiva”, ressalta Busse.

Para conhecer, participar e/ou receber ajuda, basta acessar:

https://sites.google.com/view/existeamoremcuritiba