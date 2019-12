Em sua 29ª edição, o coral do Palácio Avenida estreia nesta sexta-feira (6/12), às 20h15, e é a principal atração do dia do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019. A agenda terá ainda auto na Rua da Cidadania do Cajuru, encontro de corais na Catedral Metropolitana e outros concertos pelos bairros.

Considerado um dos maiores espetáculos da época no Brasil, o Natal do Bradesco no Palácio Avenida terá como enredo As Cores do Natal e volta a reunir o coral de 100 crianças, incluindo estudantes das escolas municipais, nas janelas do edifício da Rua XV de Novembro, no Centro.

Dividido em sete atos, cada performance será representada por uma cor e irá transmitir, através das músicas interpretadas pelo coral, mensagens de otimismo, felicidade, amizade. “Buscamos inspiração na imaginação das crianças, na forma como elas enxergam o mundo, nos desenhos com traço ingênuo e muita cor. Elas são otimistas por natureza, desejam coisas boas. Vamos convidar o público a refletir: com que cores vamos colorir o futuro?”, explica o diretor de criação Daniel Marques, responsável pela idealização do espetáculo.

Uma das novidades do Natal no Palácio Avenida é o Show de Luzes Bradesco, projeções diárias à noite, acompanhadas de trilha natalina, na fachada do edifício no calçadão da Rua XV.

O espetáculo poderá ser assistido às sextas, aos sábados e domingos até 22 de dezembro, sempre às 20h15.

Mais atrações

A programação natalina de sexta-feira (5/12) tem ainda cantatas dos alunos do projeto MusiCar de iniciação musical nas Ruas da Cidadania do Pinheirinho (10h30 e 14h) e Santa Felicidade (19h); o auto O Sentido de Natal na Rua da Cidadania do Cajuru (15h); o coral do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nelson Buffara na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (15h); o encontro de corais na Catedral Metropolitana (19h); o filme “A felicidade não se compra” no Cine Passeio (19h30); e o concerto da Orquestra Suzuki de Curitiba, que interpretará clássicos natalinos e de filmes, na Paróquia Santa Luiza e São Nicolau, no Mercês (20h).

Atrações de sexta-feira (6/12) do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Exposição Sopro de Natal no Centro Cultural Miguel de Cervantes (Praça Espanha, s/n, Bigorrilho)

10h – Espetáculo Os Barbacas – Uma Viagem de Natal do Ônibus Palco no Centro de Referência de Assistência Social Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120, Prado Velho)

10h30 – Cantata dos alunos do projeto MusiCar na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033, Capão Raso)

11h – Show Natal Brasileiro do Ônibus no Centro de Referência de Assistência Social Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120, Prado Velho)

12h – Carrossel e trenzinho do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Passeio Público, Centro)

13h – Exposição da maquete de bolacha da Cidade do Pão de Mel no Bosque Alemão (Rua Schubert, 175, Vista Alegre)

14h – Cantata dos alunos do projeto MusiCar na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033, Capão Raso)

15h – Auto O Sentido de Natal na Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2150, Cajuru)

15h – Coral do CMEI Nelson Buffara na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade)

16h – Feira Gastronômica do Natal Condor no Passeio (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n , Centro)

18h – Roda-gigante da Vila de Natal Electrolux (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

19h – Cantata dos alunos do projeto MusiCar na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade)

19h – Apresentação do Coral Sintonia da Igreja Batista no Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

19h – Encontro natalino de corais na Catedral Metropolitana (Praça Tiradentes, s/n, Centro)

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

19h30 – Festival de filmes de Natal do Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410, Centro)

20h – Papai Noel do Music Bus no Terminal do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, s/n, Capão Raso)

20h – Concerto da Orquestra Suzuki de Curitiba na Paróquia Santa Luiza e São Nicolau (Rua General Agostinho Pereira Alves Filho, 539, Mercês)

20h15 – Estreia do espetáculo As Cores do Natal do coral do Palácio Avenida (calçadão da Rua XV de Novembro com Rua Luiz Xavier, 11, Centro)

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio dos Supermercados Condor, Caixa Econômica Federal/Governo Federal, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e ParkShopping Barigui. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro e a decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

Confira a programação completa no site: https://natal.curitiba.pr.gov.br/

A programação está sujeita a alterações.