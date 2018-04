A Copel Telecom foi a operadora regional com maior crescimento de número de clientes no país, segundo levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em relatório apresentado no final de março.

Em março, a empresa de internet do Grupo Copel de Energia e Telecomunicações chegou a 130 mil clientes e se prepara para comercializar internet residencial em 16 novas cidades da Região Noroeste do Estado.

Com serviço de qualidade e um portfólio de produtos que atende aos mais diversos perfis de público residencial, comercial e industrial, a Copel Telecom tem se destacado no cenário de provedores regionais desde que entrou para o varejo há 3 anos.

Com o reconhecimento de seus usuários como a internet mais rápida e da própria agência reguladora como o de melhor provedor, o histórico da empresa revela que a aposta na tecnologia escolhida e a capilaridade da sua rede são seus maiores trunfos para o crescimento. “Não é à toa que mais de dois terços do crescimento de banda larga no país tenha sido por meio de provedores regionais como nós. Nossos investimentos em ampliação de rede que atende desde as grandes cidades até municípios de baixo IDH mostra que muitas vezes somos os únicos operadores a passar por cidades que não são cobertas pelos grandes players”, afirma o diretor-presidente da Copel Telecom, Adir Hannouche.

“Chegar nestas pequenas cidades com a mesma qualidade que oferecemos nos grandes centros é apostar num mercado com alta demanda além de ser uma instrumento de cidadania do Governo do Paraná para levar conectividade aos paranaenses”, acrescenta.

A estatal se prepara para lançar seus produtos em 16 novas cidades na região de Maringá ainda no primeiro semestre deste ano.

A ampliação de 65 para 81 cidades atendidas com internet ultrarrápida por fibras ópticas e planos que variam entre 15 mbps a 300 mbps faz parte do plano de negócios da empresa e contempla uma região com alta demanda para o Copel Fibra, o principal produto de varejo da empresa.