A rede credenciada pela Copel para o recebimento da conta de luz ultrapassou a marca dos mil pontos comerciais, entre eles farmácias, supermercados e mercearias. Os novos convênios complementam a cobertura já garantida por 15 redes bancárias, e incluem ainda um agente virtual que recebe a conta de luz em débito e crédito (www.adeusfila.com.br).

Esta ampliação deve-se, em grande parte, à entrada de 77 lojas da rede de farmácias Nissei e de 36 unidades dos supermercados Canção na rede credenciada pela Copel. Segundo o superintendente comercial da companhia, João Acyr Bonat Junior, as novas parcerias firmadas fazem parte de um movimento pela facilidade de acesso aos serviços da Copel como um todo

“Estamos trabalhando intensamente para tornar o contato mais rápido e fácil. E o pagamento da conta de luz é uma das maiores demandas trazidas por nossos clientes, junto com os pedidos de segunda via da conta de luz”, explica o Bonat Junior.

Pensando nisso, as agências da Copel estão ganhando totens de autoatendimento equipados com máquinas de cartão de débito e crédito. Neles, é possível emitir novamente a fatura e pagar no mesmo momento, seja à vista ou parcelado.

O superintendente comercial destaca que a melhor forma de evitar a perda ou esquecimento de pagamento da conta de luz é a opção pela fatura digital com débito automático em conta. “Recebemos uma média mensal de 200 mil solicitações de segunda via da conta de luz. E quando a pessoa fica sem a conta, pode acabar inadimplente, correndo o risco de ter o fornecimento suspenso”, alerta.

Graças às parcerias firmadas, a programação do débito automático pode ser feita dentro do aplicativo da Copel, no celular, para dez bancos. O aplicativo ainda permite acompanhar o histórico de consumo e gerenciar informações de mais de uma conta de luz.

SERVIÇO – Os locais credenciados em cada município podem ser consultados no acesso rápido do site copel.com, em “Como pagar sua conta”.

O aplicativo da Copel é gratuito e está disponível para Android e iOS. Permite o cadastro direto de débito automático para as instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Santander, Banco Cooperativo do Brasil, Intermedium, Cooperativa de Crédito Rural Coopavel, Uniprime Norte do Paraná e Central Inter.