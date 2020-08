O atendimento digital faz parte do dia a dia das cooperativas de crédito no que diz respeito a oferecer uma forma remota para o cooperado acompanhar suas finanças e realizar suas operações com praticidade e conforto. Já no caso das assembleias, esse processo, apesar de ser tema de diversas conversas, parecia estar ainda um pouco distante. As assembleias acontecem uma vez ao ano e são a principal representação da gestão democrática das cooperativas. Nos eventos são apresentadas as contas do exercício anterior, os planos para o ano que se inicia e os cooperados votam a aprovação ou não do que foi apresentado.

Em 2020, esses encontros tomaram um rumo diferente, já antes discutido entre o meio cooperativista: a possibilidade da realização da assembleia com voto válido no formato 100% digital. Com a impossibilidade da realização presencial por conta da pandemia, uma medida provisória prorrogou a data limite das assembleias e também abriu a aceitação legal do voto on-line. “A realização das assembleias em formato on-line era algo que já discutíamos no Sistema Ailos, justamente pela proposta de aumentar ainda mais a representatividade dos cooperados nas decisões das cooperativas. A pandemia acelerou esse processo e com uma verdadeira força-tarefa entre a Central e filiadas, conseguimos com sucesso realizar os eventos de forma digital, garantindo a transparência e maior participação”, comenta Ivo José Bracht, diretor executivo da Central Ailos.

A primeira assembleia 100% on-line foi realizada pela Viacredi no dia 18 de junho. O processo se dá através de uma plataforma desenvolvida especialmente para o evento, é aberta uma sala de reunião virtual, em que são apresentadas a prestação de contas de 2019 e as ações planejadas para 2020. A qualquer momento os cooperados podem sanar suas dúvidas através de chat. Em seguida, utilizando uma senha individual recebida previamente, os cooperados realizam a votação.

Ao total, foram realizadas 118 assembleias on-line, contabilizando mais de 9 mil participações. Antes do isolamento social, já haviam sido realizados 551 eventos presenciais, com mais de 43.487 participações. As assembleias on-line ocorrem até o final do mês de julho e abrangem todas as cooperativas do Sistema Ailos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sobre o Ailos

Constituído em 2002, Ailos é um Sistema de Cooperativas de Crédito e conta com mais de 900 mil cooperados, 1 Cooperativa Central, 13 cooperativas singulares, mais de 200 postos de atendimento e R$ 9,7 bilhões em ativos. Com atuação nos três estados do Sul do país, possui mais de 3,4 mil colaboradores. As cooperativas singulares que compõem o Ailos são: Acentra, Acredicoop, Civia, Credcrea, Credelesc, Credicomin, Credifoz, Crevisc, Evolua, Transpocred, Únilos, Viacredi e Viacredi Alto Vale.