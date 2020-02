A Comissão organizadora do Jubileu de Ouro da Igreja São José, do Ganchinho CONVIDA todas as pessoas que durante esses 50 anos serviram como Catequistas ou Mensageiras para que compareçam no dia 04/02/20, terça-feira, às 20:00 na Capela São José, para um ensaio fotográfico. As fotos selecionadas farão parte do registro do livro/documentário do Jubileu.

Se você tem um familiar ou amigo que participou destas Pastorais e não reside mais na Comunidade, repassem o convite.

O convite se estende também a todos aqueles que participaram de comissões passadas.

Pela intercessão de São José, Deus os abençoe!!!