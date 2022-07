Segundo o presidente do diretório estadual e pré-candidato à reeleição, deputado federal Luizão Goulart, o partido lançará uma chapa forte para essas eleições. “O Solidariedade tem um compromisso com o crescimento do nosso Estado e a chapa que será lançada reflete isso. São candidatos e candidatas empenhados em fortalecer a boa política e fazer a diferença com suas atuações”, disse Goulart.O presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, bem como o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, confirmaram presença.

Convenção

Liberadas pela legislação eleitoral desde 20 de julho, as convenções partidárias podem ser realizadas até 5 de agosto. O prazo é definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nos eventos são oficializadas as candidaturas aos cargos das Eleições de 2022. Após a escolha de candidatas e candidatos nas convenções, o prazo máximo para os partidos políticos registrarem as candidaturas à Justiça Eleitoral é 15 de agosto