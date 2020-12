O PSS (Processo Seletivo Simplificado), que prevê a contratação de professores temporários para 2021, terminou dia 23 com um total de 47.008 candidatos.

As inscrições foram iniciadas no dia 11 de novembro e a realização da prova objetiva está marcada para o dia 13 de dezembro nas cidades-sede dos NRE (Núcleos Regionais de Educação) que os professores inscritos se candidataram.

Além da prova, que tem caráter classificatório e é composta por questões da área em que o candidato pretende lecionar, outros critérios de seleção são o tempo de serviço e a titulação, que já eram utilizados nos anos anteriores.

Após amplo diálogo com a classe dos professores, foi decidido não utilizar redação e banca como critérios de avaliação. Originalmente, essas duas etapas também comporiam a nota.