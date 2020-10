Cassio Scapin e artistas de grandes musicais se engajam voluntariamente em campanha para adultos contra o abuso sexual infantil

Com estética dos anos 50, o musical “Ninguém Mexe Comigo” conta com a participação de 40 voluntários do cenário artístico brasileiro, incluindo talentos do Fantasma da Ópera, Hebe, Cazuza e Madame Butterfly.

Diante da preocupante estatística de que a cada 7 minutos uma criança ou adolescente são abusados no Brasil, geralmente por um parente ou pessoa próxima, 40 profissionais da área artística brasileira abriram mão de seus cachês e aceitaram participar voluntariamente do musical “Ninguém Mexe Comigo”, criado para incentivar os adultos a somarem suas vozes à rede de proteção da infância.

A produção e as gravações do musical aconteceram durante a pandemia do Covid-19 e seguiram todas as diretrizes e protocolos de segurança. Segundo Antonio Roberto, diretor geral do musical, foi muito gratificante despertar o interesse e engajamento de grandes nomes da cena artística brasileira, como Cassio Scapin (que protagonizou Nino na TV Cultura), André Dias (o Patrício, da novela “O Novo Mundo”, e Groa, do “Segundo Sol”), Bruna Caram (minissérie Dois Irmãos da TV Globo), Fred Silveira (Fantasma da Ópera), Anderson Bueno (Hebe – O Musical), Marly e Ulisses Montoni (Ópera Madame Butterfly), e vários outros artistas do teatro, música e televisão.

O Musical lançado nesta semana faz parte da campanha Ninguém Mexe Comigo, que estreou há quatro meses, com música composta pela atriz e cantora Bruna Caram. O objetivo inicial foi ajudar crianças e adolescentes a identificarem situações de potencial abuso e aprenderem a se defender (“gritar, correr, contar ou discar 100”). A campanha foi divulgada amplamente nas redes sociais e ganhou até repercussão internacional, tendo a letra traduzida para oito idiomas.

Para focar nos adultos e no tabu sobre este tema que se arrasta por décadas, a música ganha novo arranjo vocal feito por Marly Montoni no estilo anos 1950. “Esta história não é de hoje e mesmo assim pouco se fala. Agora, vamos cantar juntos e mudar essa história!”, diz Cássio Scapin, que participa do Clipe e reforça o quanto a causa é importante e urgente.

A arte têm o papel de educar e conscientizar a sociedade, por isso a campanha estimula o olhar atento dos adultos sobre abuso sexual trazendo uma linguagem mais leve para esse assunto complexo. Por causa do clipe original, muitos pais passaram a conhecer o Disque 100 (Direitos Humanos), abriram espaço de diálogo com os filhos sobre proteção e uma criança surda relatou à mãe que estava sendo abusada após assistir a canção lançada em maio com interpretação de libras. Sobre este fato, Paola Bellucci, idealizadora da Ninguém Mexe Comigo, reflete: “Salvar uma criança dos abusos é o mesmo que salvar a humanidade. Nosso foco é conscientizar cada jovem e adulto que nossa missão é eliminar o abuso sexual infantil do Brasil e do mundo.”

Sobre

A campanha Ninguém Mexe Comigo enfrenta o abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da informação lúdica e artística. Ela foi idealizada pela brasileira Paola Bellucci, designer e ativista social, mestranda em Paz na Universidade Soka em Tóquio. Paola teve seus direitos violados na infância e hoje se dedica para que nenhuma criança mais sofra pelo que ela passou. Mesmo morando no Japão, ela se empenha para proteger os jovens brasileiros dos abusos durante a pandemia aplicando o princípio “não deixar ninguém para trás” dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A campanha vem ganhando força também fora do Brasil, em outubro o projeto será tema de um vídeo produzido por uma associação musical de Tóquio como exemplo de projeto que une os ODS e a música para a paz.

Veja o clipe de Ninguém Mexe Comigo – O Musical:

Youtube: https://youtu.be/ZSqZn5C77gM

Veja o clipe original Ninguém Mexe Comigo para crianças:

Youtube: https://youtu.be/J1RHieEwRNE

Campanha para compartilhar nas Redes Sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/ninguem.mexe.comigo

Facebook: https://www.facebook.com/ninguem.mexe.comigo

TikTok: https://www.tiktok.com/@ninguem.mexe.comigo