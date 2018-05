Espetáculo gratuito ocorre nos dias 11 e 12 de maio

Pessoas desconhecidas se encontram nos ambientes mais inusitados e, mesmo que não desenvolvam conversa alguma, acabam por se relacionar de maneiras um tanto quanto divertidas. A companhia de comédia teatral Antropofocus coloca em cena situações como essas no espetáculo Contos Proibidos. Na montagem, eles têm o desafio de fazer uma peça sem nenhum diálogo onde a comunicação entre os personagens acontece apenas por meio dos mais diferentes sons. Quem quiser se divertir com o grupo, basta comparecer ao Teatro Sesi Portão na sexta (11) ou sábado (12), às 20h. Em ambas as sessões, a entrada é gratuita.

Dentro de um ônibus, debaixo de uma marquise num dia de chuva ou em um banheiro masculino. Partindo da metáfora da incomunicabilidade, as cenas de Contos Proibidos de Antropofocus acontecem em locais públicos onde pessoas desconhecidas se encontram, mas raramente iniciam uma conversa. Há contos sobre segredos, coisas que as pessoas fazem e preferem que ninguém fique sabendo, entre tantos outros.

De acordo com o elenco, a ideia de fazer um espetáculo assim surgiu porque todos os grandes comediantes usam medidas sonoras para falar de seus trabalhos: o tom da cena, o tempo da piada, o ritmo da ação, o timing da comédia. Trata-se, portanto, de uma investigação do grupo Antropofocus sobre a força cômica do som.

TEATRO SESI PORTÃO APRESENTA:

Contos Proibidos de Antropofocus

Data: sexta e sábado, dias 11 e 12 de maio

Horário: 20 horas (duração: 60 minutos)

Valor: gratuito

Classificação indicativa: 10 anos

Local: Teatro Sesi Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, nº 180 – Portão

Observação: 172 lugares (sujeito a lotação)

Mais informações:

http://www.sesipr.com.br/cultura/

https://www.facebook.com/sesiculturapr/