Uma nova vida, plena e equilibrada

Você já ouviu falar de constelação familiar? A reportagem da Gazeta do Bairro convidou a consteladora Luciana Vilaverde Schmitt para falar sobre esta nova terapia. Luciana explica que, ao contrário de outras terapias tradicionais, a constelação visa ser breve e mostra, seja através de bonecos (terapia individual) ou de pessoas (terapia em grupo) um tema específico que seus clientes precisam trabalhar. Seja individualmente ou em grupo, a constelação familiar vai além do que o nome sugere.

O cliente, a pessoa que está constelando, traz um tema que pode ser desde um conflito familiar, até uma questão profissional ou a simples dúvida de mudar de trabalho, por exemplo. Este tema é então intencionado pelo cliente, que pensa em todos os envolvidos (familiares, amigos, chefe) bem como objetos, sintomas, emoções, objetivos (um apartamento, depressão, ansiedade, etc.).

A constelação começa quando constelador e cliente se juntam para compor a cena que pretendem trabalhar. Seja com bonecos ou com a ajuda de outras pessoas – os representantes – constelador e cliente observam a interação de todos os personagens e objetos presentes na cena. E é a partir daí que a constelação acontece.

Segundo Luciana, a constelação não tem a pretensão de trazer uma solução imediata para o tema do cliente, mas sim apontar um caminho de solução, o próximo passo. A terapeuta vai além explicando que é possível conhecer mais possibilidades, pois “a constelação de um tema é a oportunidade ideal para entender os vários desdobramentos que podemos ter em uma questão específica”, explica Luciana.

Além do trabalho com as Constelações, Luciana trabalha com Coaching Terapêutico, que, em muitos casos, ajuda o cliente a dar continuidade no processo que se inicia em uma Constelação ou ajuda a atingir objetivos pessoais e de carreira. É também consultora em empresas, pois traz em sua experiência profissional 15 anos como engenheira em grandes multinacionais de alimentos.

Ficou interessado em constelar, ser um representante em uma constelação em grupo ou conhecer o coa-

ching? Mande uma mensagem para 41 99630-1331.

Visite também sua página no Facebook coach.lucianavilaverdeschmitt e saiba mais.

Consultório: Inspira Business

Av. Rep. Argentina, 1336 – Água Verde. Sala 1413.