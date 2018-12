Em reunião realizada no início de dezembro o Conseg Xaxim realizou reunião onde o presidente Sgto. Amaurildo agradeceu o atendimento ao Conselho de Segurança, com agendamento de consultas na unidade ampliado, as parcerias para as crianças do CEI, escolas com avaliação pediatria e psicologia, ampliação de programas Dm HAS e disponibilidade de enfermeira para o período da tarde, bem como as melhorias na vias de acesso à unidade de saúde. Também a presença na Escola Arapongas de dentistas realizando atendimento para as crianças, com orientações.

Na Escola João Oliveira Franco, palestras para professores, e nutricionistas para crianças e outras melhorias.