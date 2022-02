Nesta edição estamos destacando mais uma ação desenvolvida dentro da região. Um trabalho que envolve muita gente e que tem conseguido excelentes resultados ao longo de 12 anos de existência.

Vamos falar da Acepp. Ela é uma ONG (Organização não Governamental) que presta assistência a crianças carentes com Câncer e paralisia Cerebral. Foi undada em 2010 por Vanessa Oliveira Pieroso, moradora há mais de 23 anos na Região do Pinheirinho. tendo hoje como Presidente Mayra Veiga a reapresentante Adriana Bonifácio. Conta com uma equipe de anjos da solidariedade com Paulo Cesar de Aguiar, Vera Lucia Cavalheiro, Eduarda Carolina, Isiele, Dayane, Felipe, Luiz Valdecir e Felipe Pieroso.

Vale sempre destacar que trabalhos assim não são desenvolvidos por uma só pessoa, mesmo sabendo que existe a necessidade de uma pessoa com muita liderança e em especial disponibilidade para se concentrar neste trabalho que além da capacidade de realização, exige muita energia.

Como falou Vanessa por exemplo sobre o evento de Natal para as crianças. depois de dois anos todas fechadinhas em casa, não tinha mais como adiar. exista ainda o agravante de um quadro com muitos traumas, com crianças em depressão, com casos de mutilação e tantos outros problemas pela falta de convívio social.

Tomando todos os cuidados, a equipe se reuniu em sua sede no Centro Comercial Costa, onde atende mensalmente 84 famílias com crianças portadoras de doenças raras, e encaminhou os preparativos.

No dia 19 de Dezembro recebeu a comunidade para distribuir mais de 700 brinquedos e presentes.

O local para o evento foi cedido pela Regional.

Sobre o trabalho realizado, a cada 30 dias, recebem as mães dos especiais, em data pré-determinada, com diversos tipos de doações, já que hoje contam com muita ajuda em especial arrecadando roupa que distribuiu também para outras regionais.

Destes recursos doados realiza a cada 30 dias distribuição de cestas básicas. Ao longo deste ano já levou estas cestas às comunidades Pantanal, no Pinheirinho, na Caximba, tatuquadra, e outras localidade como a própria vila Uberlândia, Vila Leão, São Carlos.

Apenas um empresário, que não se identifica, recebem na ACESC, 50 cestas básicas todo mês. A estas cestas, somam-se doações de empresas como Somexo, que cedeu um cartão para comprar alimentos todos os meses para preparar cestas básicas e velhos parceiros como Irmãos Passaura, AquaFort e outros que sempre respondem de maneira positiva as necessidades da ajuda.

Bons parceiros que confiam na OCEP que é uma organização não governamental confiável. É claro que um trabalho deste não deve ser desenvolvido sem dificuldades, mas vale o registro de termos identificado que um dos aspectos mais complexos que enfrentam é para este trabalho de doação, é que, muitos (principalmente entidades oficiais) veem como esmolagem. Aliás, dentro do politicamente correto, acontece muita confusão com o uso de termos dentro das ações. Uma pena.

Deixamos aqui os nossos parabéns à comunidade que participa e em especial a estas dedicadas pessoas que lideram este trabalho.

Veja nas fotos, a alegria de quem recebe e o ar de satisfação de quem atua neste trabalho.

