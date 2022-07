Nesta edição estamos tendo a oportunidade de destacar a dedicação e o trabalho exemplar de uma pessoa de nossa comunidade que conquistou o carinho do curitibano por seu trabalho, enfermeira da secretaria da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, filha de Vladimiro e Dilsa. Uma dedicada servidora pública que brilhou ao enfrentar seu maior desafio; liderar a luta contra a covid-19 em Curitiba, coordenou a maior campanha de vacinação da história da capital paranaense.

Uma experiência que a leva a se colocar como pré-candidata a deputada estadual.

Ao longo de seus 35 anos de trabalho a serviço da população curitibana, Márcia manteve como sua base o Pinheirinho, bairro onde mora desde que se mudou para cá, ainda criança.

“É minha casa, meu porto seguro, onde construí toda minha vida, junto com minha família e amigos”, resume ela. “Moro no mesmo lugar há 56 anos!”

Em tanto tempo, construiu uma profunda relação com o bairro e seus moradores.

Foi ali que Márcia se recuperava das longas jornadas de trabalho, principalmente durante a pandemia de covid-19, cujo trabalho, rendeu resultados admirados em todo o país.

Ligada sempre

“Não desliguei o computador do meu escritório de casa por meses”, conta ela, que mesmo após jornadas de 14 ou 15 horas na secretaria, fazia questão de checar os últimos indicadores do trabalho contra a covid-19 antes de dormir umas poucas horas.

Foi um trabalho incansável para atender as mais de 500 mil pessoas que pegaram a doença.

Tamanho empenho se reverteu em grandes resultados para a cidade, onde não faltou atendimento a ninguém. Marcia tocou, por exemplo, a maior campanha de vacinação já feita na história de Curitiba – foram mais de 4,6 milhões de doses aplicadas contra covid-19 em toda a população.

História

A Secretaria da Saúde da capital coroou uma sólida carreira de gestora pública, na qual assumiu diversas funções no Estado e também em Brasília e participou de vários projetos importantes, como Mãe Curitibana (que atende gestantes), o Escute Seu Coração (de melhoria da qualidade de vida) e muitos outros.

Daqui para frente, está decidida a enfrentar novos desafios e ampliar seu leque de contribuições para a Saúde da população.

“Tenho uma vocação que apareceu desde cedo: gosto de cuidar das pessoas”, diz ela. “E ao longo de toda minha história o que sempre me motivou foram os desafios que a vida coloca pra gente.”

Venha o que vier, uma coisa não muda: o Pinheirinho continuará a ser sua casa.