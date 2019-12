Marcado pela presença de um grande número de permissionários, a direção do Sindaruc realizou no dia 30 de dezembro uma confraternização exemplar.

Recebendo nada mais, nada menos que o Governador do Estado, o Prefeito de Curitiba e o Secretário da Agricultura, além de deputados, vereadores entre outros convidados importantes que prestigiaram o encontro dos permissionários regado por uma maravilhosa costela fogo de chão preparada

pelos empresários Sr. Itacir Baldissera e Altamir Zampronio membros da diretoria que se dedicaram mais uma vez na preparação, esta que foi elogiada por todos os presentes no evento.



A mais interessante do evento, segundo comentários dos presentes, foi a oportunidade de um encontro informal, praticamente ao ar livro ali ao lado do local de trabalho dos permissionários que puderam cuidar de suas empresas normalmente pela manhã de sábado, saindo do trabalho direto para confraternização na sede da sua entidade de classe.

Em meio ao congraçamento, onde teve até mesmo algumas disputas de truco, além de elogiar a qualidade da costela e porco assado, bem como de todo o buffet, foi pela iniciativa do presidente Paulo Salesbram.

Vale registrar e em nome do Sindaruc através da Gazeta do Bairro fica registrado o agradecimento do presidente Paulo ao presidente da Fecomércio Darci Piana, que se encontrava no exercício do cargo de governador, ao sempre presente vice prefeito Eduardo Pimentel, também respondendo como prefeito, ao secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ao deputado Delegado Recalcatti, o vereador Mauro Bobato e o presidente da Ceasa Paraná Eder Eduardo Bublitz.



Também o agradecimento pela presença do Prefeito Patrick Magari de Cerro Azul, José Lupion Neto, presidente da Cohab, do Comando da Polícia Militar, Coronel Barroso, Coronel Assunção, Coronel Malucelli, Coronel Washington presidente da AVM, Coronel Barroso dos Bombeiros.