A Fundação de Ação Social (FAS) oferece cursos de qualificação profissional nas dez Administrações Regionais da cidade dentro do programa Liceus de Ofícios. Quem está procurando emprego ou pretende se atualizar pode se inscrever para cursos no Boqueirão, Portão/Fazendinha, Tatuquara, Pinheirinho, CIC, Boa Vista e Santa Felicidade.

Até setembro estão abertas as vagas para cursos de atendimento ao público, telemarketing, costura industrial, práticas para seleção de pessoal e conhecimentos de informática. As regionais Bairro Novo e Matriz estão com todas vagas preenchidas para os cursos do segundo semestre.

Prefeitura e parceiros

Os cursos são bancados pela Prefeitura, mas alguns deles contam com parcerias do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE-PR) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O programa Liceus de Ofícios existe desde 1993.

“Os Liceus de Ofício foram criados pelo prefeito Rafael Greca para servir a população com atividades de formação para trabalho. O programa promove o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que buscam o primeiro emprego ou precisam retornar ao mercado de trabalho”, explicou o diretor de Qualificação para o Trabalho da FAS, Fabiano Vilaruel.

8 mil vagas

O programa da Prefeitura oferece mais de 8 mil vagas em cursos profissionalizantes e oficinas gratuitas para a população. No primeiro semestre de 2018, cerca de 9 mil pessoas já participaram das atividades.

Os conteúdos ensinam telemarketing, eficiência profissional, dicas para entrevistas e informática básica (Excel e Word), também estão disponíveis cursos que englobam a área de costura industrial, como malhas de verão, agasalhos e até enxovais.

Alguns cursos possuem duração de apenas um dia e o participante já sai com o certificado na mão. Outros têm duração mais longa e as aulas acontecem sempre de segunda a sexta nos horários da manhã ou tarde, dependendo da turma.

Nas atividades de duração mais extensa, os participantes que atingirem as exigências recebem certificado de conclusão. Os certificados ficam disponíveis na internet. Quem não tem acesso à rede pode pegar o certificado impresso nos Liceus de Ofício.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no Portal Aprendere. É pela internet também que é possível acessar os endereços e telefones para dúvidas. O site é o www.aprendere.curitiba.pr.gov.br.

Para participar dos cursos ofertados em parceria com o CIEE-PR, o interessado deve acessar o site do Centro (www.cieepr.org.br), clicar em “login” e depois clicar em cursos “ofertados”. A data máxima para inscrição é um dia antes do início do curso.

Confira abaixo os cursos que ainda têm vaga e estão com inscrições abertas nesse segundo semestre:

Regional Boa Vista

22 de agosto (quarta-feira) – Qualidade no Atendimento ao Público – das 13h às 17h

23 de agosto (quinta-feira) – Práticas de Seleção de Profissionais – das 13h às 17h

Inscrições pelo site do CIEE-PR – cieepr.org.br

3 de setembro até 17 de setembro (segunda à sexta) – Excel – das 8h às 12h

3 de setembro até 17 de setembro (segunda à sexta) – Word – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Todos os cursos no Liceu de Ofícios Boa Vista na Rua da Cidadania (Avenida Paraná, 3600 – sala 5)

Regional Boqueirão

Cursos no Liceu de Ofícios Carmo na Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430)

3 de setembro até 17 de setembro (segunda à sexta) – Excel – das 8h às 12h

3 de setembro até 17 de setembro (segunda à sexta) – Excel – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Cursos no Liceu de Ofícios Hauer (Rua Oliveira Viana, 1804)

20 de agosto até 31 de agosto (segunda à sexta) – Informática Básica – das 8h às 12h

20 de agosto até 31 de agosto (segunda à sexta) – Informática Básica – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Cursos na Sala do Semeador – Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430)

28 de agosto (terça-feira) – Práticas para Seleção de Profissionais – das 13h às 17h

29 de agosto (quarta-feira) – Telemarketing – das 13h às 17h

Inscrições no site do CIEE-PR – cieepr.org.br

Regional Cajuru

Cursos no Liceu de Ofícios Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150)

20 de agosto até 31 de agosto (segunda à sexta) – Excel – das 8h às 12h

20 de agosto até 31 de agosto (segunda à sexta) – Excel – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Cursos no Liceu de Ofícios Cajuru (Rua Leonardo Novick, 983)

27 de agosto até 10 de setembro (segunda à sexta) – Informática Básica – das 8h às 12h

27 de agosto até 10 de setembro (segunda à sexta) – Informática Básica – das 13h às 17h

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Malhas de Verão – das 8h às 12h

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Malhas de Verão – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Regional CIC

Cursos no Liceu de Ofícios Campo Comprido (Rua Eduardo Sprada, 4520)

20 de agosto até 31 de agosto (segunda à sexta) – Informática Básica – das 8h às 12h

3 de setembro até 17 de setembro (segunda à sexta) – Informática Básica – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

10 de setembro até 30 de novembro (segunda à sexta) – Auxiliar de Informática (com parceria do SENAI) – das 8h às 12h

Inscrições através do número 3350-3518

Cursos no Liceu de Ofícios CAIC Cândido Portinari (Rua Antônio Geroslau Ferreira s/n):

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Malhas de Verão – das 8h às 12h

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Malhas de Verão – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Cursos na Sala 1 da Rua da Cidadania CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460):

20 de agosto (segunda-feira) – Telemarketing – das 8h às 12h

20 de agosto (segunda-feira) – Marketing Digital e a Internet – das 13h às 17h

21 de agosto (terça-feira) – Eficiência Profissional – das 8h às 12h

23 de agosto (quinta-feira) – Dicas para Entrevista – das 13h às 17h

Inscrições pelo site do CIEE-PR – cieepr.org.br

Regional Pinheirinho

Cursos no Auditório 2 da Rua da Cidadania Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033):

27 de agosto (segunda-feira) – Práticas para Seleção de Profissionais – das 8h às 12h

28 de agosto (terça-feira) – Qualidade no Atendimento ao Público – das 8h às 12h

29 de agosto (quarta-feira) – Trabalho em Equipe – das 8h às 12h

Inscrições pelo site do CIEE-PR – cieepr.org.br

Regional Portão

Cursos no Liceu de Ofícios Casa Klemtz (Rua Carlos Klemtz s/n, Bosque da Fazendinha):

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Agasalhos – das 8h às 12h

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Agasalhos – das 13h às 17h

Inscrições no Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

3 de setembro até 6 de dezembro (segunda à sexta) – Auxiliar Administrativo (com parceria do SENAI) – das 13h às 17h

Inscrições pelo telefone 3239-1202

Regional Santa Felicidade

Cursos no Liceu de Ofícios Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardim, 35):

10 de setembro até 30 de novembro (segunda à sexta) – Auxiliar Administrativo (com parceria do SENAI) – das 8h às 12h

Inscrições pelo telefone 3374-5936

Regional Tatuquara

Cursos no Liceu de Ofícios Santa Rita (Avenida Pero Vaz de Caminha, 560):

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Agasalhos – das 8h às 12h

3 de setembro até 1 de outubro (segunda à sexta) – Costura Industrial: Especialização em Enxoval, Cama, Mesa e Banho – das 13h às 17h

Inscrições pelo Portal Aprendere – www.aprendere.curitiba.pr.gov.br

Cursos no Auditório da Rua da Cidadania Tatuquara (Rua Olivaldo Konoroski Bueno s/n):

16 de agosto (quinta-feira) – Práticas para Seleção de Profissionais – das 13h às 17h

Inscrições pelo site do CIEE-PR – cieepr.org.br