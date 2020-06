A pandemia causada pelo Covid-19 está prejudicando economicamente milhares de pessoas e, para ajudar a população afetada do Paraná e Santa Catarina, o Condor Super Center realiza até o dia 18 de junho a campanha Compra Solidária, que vai ajudar aproximadamente 163 mil famílias com cerca R$ 3 milhões em produtos, que serão divididos em kits com leite, óleo de soja, fubá, trigo, arroz, açúcar, sardinha e massa. A ação consiste em reverter um item de alimento a cada compra acima de R$ 100,00 realizada pelos clientes em qualquer uma das 54 lojas da rede.

A doação será destinada às primeiras damas que representam as instituições de assistência social dos 20 municípios onde o Condor possui algum super ou hipermercado.

Desde o início da pandemia, o Condor já realizou diversas doações e também vem trabalhando com o maior quadro possível de colaboradores, somando 1.693 novas contratações neste período. “Por fazermos parte de um setor essencial, o Condor está trabalhando para contribuir com os afetados pela pandemia e para minimizar os impactos do desemprego e da redução de renda. Temos um papel fundamental para o abastecimento da população e, nos últimos tempos, vimos o quanto devemos estar organizados e engajados em causas nobres para ajudar as pessoas que estão sendo atingidas por esta crise”.

Já foram entregues 12 toneladas de alimentos para a Secretaria de Assistência Social de Joinville – SAS; 3 toneladas de alimentos para a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf); 1.500 kits de higiene para a Provopar Estadual; 5 mil máscaras de pano, 2 mil kits de higiene, 2.880 cremes dentais e 1.250 kg de alimentos para a Fundação de Ação Social – FAS de Curitiba; R$ 10 mil em vale-compras para a Associação de Celíacos do Paraná (Acelpar); 600 kg de alimentos para a Paraná Cultura.

O Condor também patrocinou a live do Padre Reginaldo Manzotti em comemoração ao Dia das Mães, que arrecadou 1,5 tonelada de alimentos.