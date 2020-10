Para ajudar os seus clientes a enfrentarem este momento difícil na economia do país, o Condor Super Center preparou uma campanha de aniversário que vai sortear R$ 1,8 milhão em vales-compras. A promoção “Aniversário Supermercado Premiado Condor”, que comemora os 46 anos da rede, inicia dia 24 de setembro e vai sortear um ano de supermercado grátis no valor de R$ 1.000,00 mensais para 100 clientes, além de 1.000 vales-compras de R$ 600,00, para os clientes utilizarem em todas as lojas Condor.

A cada R$ 35,00 em compras nas lojas Condor, o cliente receberá um número da sorte, gerado automaticamente em seu CPF, desde que se identifique como membro do Clube Condor para o caixa e que esteja com o seu cadastro completo. Caso sejam adquiridos produtos aceleradores, o cliente terá direito a números da sorte em dobro.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, todos os departamentos da rede se uniram para desenvolver uma campanha focada em entregar um benefício que realmente faça a diferença na vida dos clientes. “Realizamos negociações especiais para oferecer preços que contribuam no orçamento familiar, além de uma ação que sorteasse prêmios de relevância para o momento atual”.

Também será mantida a ação de fidelidade multi-nível “Clube Condor com Dinheiro de Volta”, lançada recentemente para comemorar o aniversário de 3 anos do Clube Condor. Nela, o cliente adquire produtos sinalizados como Dinheiro de Volta e, após 24 horas da data da compra, é revertido um crédito que poderá ser utilizado como desconto na próxima compra no Condor. Para a maioria dos produtos, o crédito só pode ser utilizado em produtos do mesmo fornecedor, mas alguns produtos de maior valor permitem que o dinheiro de volta seja usado em toda a loja.

O regulamento e os números da sorte do “Aniversário Supermercado Premiado Condor”, bem como o saldo e extrato do “Clube Condor com Dinheiro de Volta”, podem ser consultados via login e senha em www.clubecondor.com ou pelo aplicativo do Clube Condor, disponível para Android ou IOS. As ofertas do “Aniversário Supermercado Premiado Condor” podem ser conferidas em www.condor.com.br/aniversario.

Os sorteios serão realizados todas as quartas-feiras e sábados pela Loteria Federal até o encerramento da campanha, no dia 5 de novembro.

Condor Super Center

A história da rede teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor Pedro Joanir Zonta, na época com 22 anos, adquiriu um pequeno mercado de 110 m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba-PR, e iniciou suas atividades com cinco funcionários.

Hoje, o Condor conta com 54 lojas, entre super e hipermercados, em 20 cidades, no Paraná e em Santa Catarina. Considerada uma das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil, a rede possui uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário de todas as unidades. Mais de 13 mil colaboradores fazem parte da Família Condor e garantem o atendimento a mais de 4,5 milhões de clientes por mês.