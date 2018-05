Que tal economizar e ainda concorrer a um carro zero? Até o dia 31 de maio, todos os clientes do Condor Super Center poderão apostar na sorte e participar da promoção “Liquida Mix Turbo Condor”, que vai sortear um Renault Sandero 0Km e ainda oferecer promoções especiais em todos os departamentos das 44 lojas da rede. A cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas e cigarros), será emitido automaticamente um cupom no caixa. Para participantes do Clube Condor, além do cupom já sair preenchido com os seus dados, ainda terão direito a cupons em dobro. Após impresso, o cupom deve ser depositado nas urnas da promoção, localizadas em todas as lojas Condor.

“Para quem quer ganhar o carro, o nosso conselho é acelerar, pois serão apenas duas semanas para depositar os cupons nas urnas e aproveitar todas as vantagens da promoção Liquida Mix Turbo Condor. O nosso objetivo é surpreender o cliente com uma campanha que além de ajudá-lo a economizar, ainda ofereça a oportunidade de sair motorizado”, afirma o vice-presidente do Condor, Ricardo Zonta.

O valor das compras não é cumulativo, ou seja, só serão consideradas as compras de um único cupom fiscal. O sorteio será aberto ao público e realizado em Curitiba no dia 09 de junho, às 11h, no Hiper Condor Água Verde, com a presença de um auditor independente, atendendo a todas as exigências da Caixa Econômica Federal (Certificado de Autorização da Caixa Nº 65930/2018). O regulamento da promoção pode ser acessado pelo site www.promocoescondor.com.br.

Para ter direito aos cupons em dobro e ter o cupom impresso no caixa, basta fazer o cadastro completo no “Clube Condor” pelos totens localizados em todas as lojas Condor, pelo aplicativo disponível para Android e IOS, ou no site www.clubecondor.com