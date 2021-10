Com o aumento das dificuldades enfrentadas pelos moradores da Vila Torres, o Condor Super Center decidiu realizar um feirão do emprego para os moradores do bairro neste dia 22 de outubro, das 14h às 17h, na Rua Guabirotuba, 770. São 50 vagas disponíveis para operador de caixa, repositor, auxiliar de logística e cozinheira.

Também no dia 22, o Condor irá participar do mutirão do emprego da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná. A seleção será das 9h às 17h, no Bosque São Cristovão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade). A rede irá contratar 40 pessoas para atuarem nas funções de operador de caixa, repositor, cozinheira e encarregado de setor.

Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.condor.com.br/trabalhe-conosco e comparecer no local com a Carteira de Trabalho e RG.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e que tenham disponibilidade de horário. Experiência na área será um diferencial.