O Condor Super Center realiza no dia 21 de setembro, das 8h30 às 17h, um feirão do emprego em São José dos Pinhais para contratar 60 colaboradores que vão atuar como empacotador, operador de caixa, repositor, zelador, balconista de panificadora, balconista de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, fiscal de loja, açougueiro, cozinheiro, confeiteiro e padeiro.

Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.condor.com.br/trabalhe-conosco e comparecer com a Carteira de Trabalho e RG no SINE de São José dos Pinhais (Av. Rui Barbosa, 9.244).

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e que tenham disponibilidade de horário. Experiência na área será um diferencial.