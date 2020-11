Dando início a temporada de Black Friday, o Condor Super Center realiza de 20 a 26 de novembro o “Esquenta Black Friday Condor”, que terá ofertas especiais em todos os setores das 55 lojas da rede no Paraná e Santa Catarina.

Outra praticidade que a rede traz para essa campanha é o parcelamento diferenciado: todos os produtos de Eletro podem ser parcelados em até 36x fixas ou 20x sem juros no cartão Condor; já alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene e perfumaria em até 6x sem juros no cartão Condor e nos demais cartões de crédito; e vestuário e bazar podem ser parcelados em até 10x sem juros no cartão Condor e em até 6x sem juros nos demais cartões de crédito.

Entre as ofertas estão:

Celular Samsung A01 e A015 com dual chip e 4G, por R$ 899,00 à vista para pagamento com cartão de débito ou dinheiro, ou 36x fixas de R$ 32,80 no cartão Condor.

Televisor LG 50UN7310PSC – tela de 50”, Smart TV, 4K e Inteligência Artificial, por R$ 2.299,00 à vista para pagamento com cartão de débito ou dinheiro, ou 36x fixas de R$ 78,50 no cartão Condor.

Televisor LG 60UN7310PSA – tela de 60”, Smart TV, 4K e Inteligência Artificial, por R$ 2.998,00 à vista para pagamento com cartão de débito ou dinheiro, ou 36x fixas de R$ 101,75 no cartão Condor.

Notebook Lenovo S145, por R$ 3.399,00 à vista para pagamento com cartão de débito ou dinheiro, ou 36x fixas de R$ 114,90 no cartão Condor.

Lavadora Consul CWH12ABANA, por R$ 1.398,00 à vista para pagamento com cartão de débito ou dinheiro, ou 36x fixas de R$ 49,00 no cartão Condor.

Whisky Johnnie Walker Black Label 1 Litro, de R$ 179,90 cada, por R$ 129,90 cada para cliente Clube Condor.

Gin Gordon`s 750ml, de R$ 69,90 cada, por R$ 54,90 cada para cliente Clube Condor.

Vinho Espanhol Vinya Del Mar 750ml – Tinto – Seco, de R$ 34,90 cada, por R$ 24,90 cada para cliente Clube Condor.

Fralda Huggies Supreme Care Giga, por R$ 99,90 cada.

Todos os biscoitos água e sal, cream cracker, maisena, maria ou leite, com 50% de desconto na 2ª unidade. Essa promoção é válida para produtos do mesmo tipo, peso, quantidade e marca.

Outras ofertas podem ser conferidas em www.condor.com.br/black-friday. O endereço e horário de funcionamento de todas as lojas Condor podem ser conferidos em www.condor.com.br.