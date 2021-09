Os pets dos clientes Clube Condor vão poder participar do concurso on-line “Meu Pet é Show”, que vai sortear vales-compras Condor no valor de R$ 500,00 cada para os quatro participantes que mais se destacarem nos quesitos carisma, fofura, simpatia e estilo. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 12 de setembro no site www.condor.com.br/concurso-pet.

Será premiado um pet de cada região onde o Condor atua: Curitiba, Região Metropolitana e Litoral; Campos Gerais; Norte do Paraná; e Santa Catarina. Na primeira etapa do concurso, basta fazer a inscrição e enviar uma foto do pet; na segunda etapa, terá uma votação geral entre os dias 15 e 23 de setembro; na terceira etapa, os tutores dos finalistas devem enviar, entre o dia 25 e 29 de setembro, um vídeo do pet de até 30 segundos, que será divulgado no site da rede e no Instagram @redecondor. A votação final será entre os dias 2 e 12 de outubro e os resultados serão divulgados no dia 15 de outubro.

Além do concurso, que está sendo patrocinado pela Pedigree, Whiskas e Cafuné, a rede preparou ofertas especiais do setor pet para o período. As lojas possuem um mix diversificado, com rações, petiscos, guloseimas, brinquedos, coleiras e produtos de higiene.

Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site www.condor.com.br/concurso-pet.