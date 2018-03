Amanhã, quinta-feira (22/03), todas as lojas Condor, nas 16 cidades onde a rede atua, abrirão às 7 horas da manhã com liquidação de produtos em todos os setores. A ação, que recebeu o nome de “LiquidaMix Condor”, traz ofertas especialmente negociadas para o dia, oferecendo aos clientes mais uma oportunidade de economizar. Além disso, a rede também terá promoções especiais durante o “Liquida Mix” para clientes do Clube Condor.

Uma parte da seleção de ofertas será divulgada hoje à noite nas principais emissoras de TV e no site da rede, em www.condor.com.br. Amanhã pela manhã serão publicadas mais ofertas preparadas para o dia, mas desde as 7 horas da manhã todas as lojas estarão prontas para atender ao consumidor.

Segundo a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz, vale a pena ir às lojas conferir as promoções, que ajudarão o consumidor a se abastecer nesse final de mês. “Realizamos grandes negociações com nossos fornecedores para poder realizar esta ação e, além destas ofertas selecionadas, o cliente vai encontrar um mix de produtos diversificados a um preço justo”.

Clube Condor

A participação no clube é gratuita e, para aderir, basta realizar um cadastro em qualquer uma das 44 lojas do Paraná e Santa Catarina, no totem localizado na entrada da área de vendas ou nos estandes de atendimento dos Cartões Condor. A adesão também pode ser feita pelo site www.clubecondor.com.

O endereço de todas as lojas Condor pode ser conferido em www.condor.com.br.