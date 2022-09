A Corrida da Inclusão, que aconteceu no dia 4 de setembro, na Chácara Perpetuo Socorro, em Quatro Barras, contou com o patrocínio do Condor Super Center e teve 400 inscritos em todas as categorias. Organizado pela comunidade terapêutica Perpetuo Socorro o evento foi idealizado com o objetivo de incentivar a inclusão, intensificar a reinserção social e valorizar o esporte.

“Foi um evento incrível que mostrou que é possível unir a comunidade com o propósito de intensificar a cultura inclusiva nas pessoas e promover a conscientização da sociedade em prol da igualdade de oportunidades”, destaca a gerente de Recursos Humanos do Condor, Charmoniks Heuer.

O evento foi aberto ao público e foi realizado nas seguintes categorias: corridas de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e corrida kids.

Para finalizar o evento, os participantes puderam se divertir com boa música e costela fogo de chão.