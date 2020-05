Para facilitar a compra dos clientes neste momento, o Condor Super Center lançou o “Condor em Casa”, um sistema de vendas online com entregas agendadas. A plataforma do Condor já nasce Omnichannel, disponibilizando todos os produtos disponíveis no supermercado, exceto eletros.

A plataforma pode ser acessada pelo aplicativo Clube Condor, disponível para Android e IOS, ou pelo site www.condor.com.br/delivery. Ao iniciar as compras, o usuário precisa colocar o seu CEP, e então o sistema irá selecionar o Condor mais próximo para efetivar o pedido. O pagamento pode ser realizado nos cartões de crédito e débito, por meio da maquininha no momento do recebimento da compra.

“Pensando em ajudar os nossos clientes nesse momento, decidimos ampliar os nossos serviços e oferecer mais esta facilidade para eles. Um dos destaques da iniciativa é a garantia de economia, pois oferecemos as mesmas ofertas encontradas nas nossas lojas físicas. Além disso, nada como fazer as compras no conforto e na segurança do seu lar e receber tudo selecionado, embalado e organizado em casa”, afirma o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen.

As entregas possuem uma taxa fixa de R$15,00. Neste primeiro momento, estão participando as lojas Condor de Curitiba e Região Metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Joinville, Mafra e Jaraguá do Sul. O projeto ainda está em fase de testes e passará por atualizações.