Jaraguá do Sul será a terceira cidade de Santa Catarina a contar com um hipermercado do Condor Super Center. Cerca de R$ 40 milhões serão investidos no novo empreendimento, que vai unir tecnologia, sustentabilidade e conforto aos clientes.

Em uma área total construída de 13 mil m², sendo 4 mil m² de área de vendas, a loja vai disponibilizar 300 novos postos de trabalho, o que vai contribuir para a geração de renda e empregos na região.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, Jaraguá do Sul foi escolhida com base em pesquisas de mercado que mostraram que a população desejava um empreendimento nesse porte. “Para atender aos interesses e às necessidades da população, desenvolvemos um projeto diferenciado e com muita riqueza de detalhes. Mais do que uma loja moderna, confortável e agradável, vamos oferecer um mix completo e diversificado para atender ao perfil da cidade”.

Aproximadamente 25 mil itens estarão disponíveis nas gôndolas, organizadas de acordo com o conceito de Gerenciamento por Categorias, que de maneira inteligente e harmoniosa proporciona um ambiente de compras eficiente e prático. O hiper também vai contar com um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria, adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais.

Para facilitar a mobilidade dentro da loja, os corredores serão largos e as gôndolas baixas, facilitando o acesso aos produtos. Já a comunicação visual vai contar com cores harmônicas e peças elaboradas para sinalizar os setores e agilizar as compras, além de tornar o ambiente ainda mais agradável. O projeto arquitetônico, da Dinnies & Felix Arquitetura, também vai impactar pela beleza e elegância, que une modernidade e conforto.

Outro diferencial será uma galeria com sete lojas de apoio, que vai transformar o hipermercado em um verdadeiro centro de compras e lazer, com a segurança e a conveniência de um estacionamento coberto e descoberto.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou sua trajetória em Curitiba, em 1974, quando inaugurou sua primeira loja com 110m² e apenas cinco funcionários. Hoje, conta com mais de 13.000 colaboradores diretos e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

A rede conta com 50 lojas, entre super e hipermercados, em 17 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e, em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Mafra. A rede conta ainda com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.

Serviço

O hiper Condor de Jaraguá do Sul será construído na Rua Umbelina da Silva, 40 – Vila Lenzi – Jaraguá do Sul -SC.