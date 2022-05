Com um investimento de R$ 50 milhões, o novo Condor de Maringá será responsável pela geração de 250 empregos na cidade, entre diretos e indiretos. O empreendimento, que inaugurou no dia 28 de abril, às 8h, amplia a presença da rede no município e aumenta a abrangência de atendimento para uma região que ainda não contava com uma loja do Condor.

Segundo o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, essa será a terceira unidade do Condor na cidade e o projeto foi idealizado para proporcionar uma experiência de compras agradável e alinhada às necessidades dos consumidores locais. “Por meio de pesquisas, identificamos o modelo de loja e mix ideais para o público da região e priorizamos por um empreendimento confortável, com uma linha de produtos diversificada e uma exposição inteligente”.

Dentro do sortimento de mais de 20 mil itens, o destaque fica para uma linha completa de perecíveis, inclusive com a participação de produtos regionais. E para organizar todos esses produtos nas gôndolas, a rede utiliza uma técnica conhecida como Gerenciamento de Categorias (GC), que permitiu que o Condor Maringá Teixeira Mendes proporcione compras mais práticas, intuitivas e resolutivas, já que segue os caminhos da árvore de decisão do consumidor. Uma vez que o percurso da compra flui de acordo com a necessidade e desejo do cliente, o processo se torna mais agradável e tranquilo.

O supermercado aumenta o leque de produtos e serviços disponíveis ao consumidor com uma galeria com espaço para diversas lojas de apoio. Entre os estabelecimentos, está um restaurante, sorveteria, Cacau Show, acessórios para celular, brinquedos educativos e produtos naturais.

O projeto arquitetônico, assinado pelo Escritório Lopez & Fiuza, buscou uma harmonização e integração do empreendimento com a arborização do espaço externo. Entre os destaques, está a preservação de uma grande Araucária, árvore rara no centro da cidade, e localizada logo no acesso à loja. Para que os clientes que estiverem na Praça de Alimentação consigam admirar o entorno arborizado, foram utilizadas aberturas, que formam uma espécie de vitrine e integram o ambiente interno com o externo.

Serviço: O Condor Maringá Teixeira Mendes está localizado na Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 850, Zona 5, Maringá-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 8h às 22h e domingos e feriados das 8h às 20h.