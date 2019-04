O presidente da rede Condor, Pedro Joanir Zonta, recebeu convidados e clientes com um belo café da manhã neste dia 3 de Abril para uma bonita solenidade de inauguração de sua 50ª loja, o Condor Wenceslau Braz, neste ano em que completa 45 anos de existência.

Primeiro Supermercado da América do Sul a contar com tecnologia revolucionária, que leva até uma chancela da ONU, além do Ministério do Meio Ambiente, num trabalho desenvolvido por um dos mais tradicionais fornecedores da rede a Eletrofrio, também de Curitiba. Na verdade, com esta iniciativa a empresa entra com a sua parte no sentido de ajudar o Brasil a cumprir a meta eliminar os gases nocivos ao Meio Ambiente (do Protocolo de Montreal).

A loja é a 50ª da rede, que em 2019 completa 45 anos. O Condor iniciou a sua trajetória com apenas cinco funcionários em um espaço de 110m². Hoje, a empresa conta com 13 mil colaboradores e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

Com a praça de alimentação totalmente lotada, o evento, além dos clientes que já estavam conhecendo a loja, contou com parte da direção da empresa e toda a família Zonta que hoje comanda a rede sob a tutela de Joanir.

O novo Condor está localizado na Av. Pres. Wenceslau Braz, 790 – Guaíra – Curitiba-PR.

