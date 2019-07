Com investimentos de R$ 10 milhões, o Condor Super Center inaugurou nesta quarta-feira, dia 03 de julho, o seu segundo posto de combustíveis em Ponta Grossa. O novo empreendimento, localizado no Contorno, na Rua Nicolau Kluppel Neto, 1944, vai contar com 28 colaboradores e também vai oferecer preços competitivos e descontos adicionais para clientes Clube Condor.

Há 15 dias, a rede tinha anunciado a entrada na cidade com esse novo modelo de negócios e, desde então, vem recebendo total apoio da população que estava cansada de pagar muito caro pelo combustível. “Estamos abrindo nosso segundo Condor Auto Posto por acreditar na cidade e para atender outra região de Ponta Grossa com preço justo e combustíveis de qualidade, com garantia de procedência” afirma o diretor administrativo da rede, Wanclei Said.

O primeiro posto da rede em Ponta Grossa, na Av. Monteiro Lobato, antes de ser adquirido pelo Condor, comercializou 160 mil litros de combustíveis de 1º a 17 de junho. Com a nova gestão, esta unidade dobrou o volume e comercializou 320 mil litros de combustíveis nos últimos 15 dias, provando, assim, que mesmo com preço justo o empresário pode ampliar as vendas e conquistar os consumidores. “Aí está a prova de que vale a pena a livre concorrência, pois a população é a principal beneficiada. Nem por isso o empresário perde, basta saber trabalhar com uma margem justa e produtos de qualidade”, afirma Said.

Segundo o advogado do Condor, Marcus Cabulon, para começar as obras do Condor Auto Posto no Hiper Condor Nova Rússia, que vai receber mais R$ 3 milhões em investimentos e 18 novos colaboradores, a rede continua à espera de uma definição do processo judicial promovido pelo Sindicombustíveis contra o município de Ponta Grossa, que questiona a validade da Lei n. 13077/2018, na qual é reduzida a distância mínima entre postos de combustíveis e edificações de risco, criada para permitir a construção de novos postos para fomentar maior concorrência e proporcionar grandes benefícios aos consumidores. A ação judicial está aguardando um parecer do Ministério Público sobre a regularidade ou não da Lei. “Estamos otimistas com uma posição favorável e no mesmo sentido daquela já proferida pelo próprio Ministério Público, em procedimento administrativo, que analisou a regularidade da mencionada Lei. Após essa fase, vamos aguardar um posicionamento da Justiça”.

Cabulon destaca que as instalações dos postos Condor obedecem à regulamentação específica, que garantem a integridade e segurança ao meio ambiente, coletividade e consumidores, com investimentos na instalação de equipamentos modernos de alta tecnologia para monitoramento e segurança, não trazendo riscos a escolas, funcionários, clientes, edificações e meio

ambiente. A diretoria acredita que a decisão será favorável, pois a população vai ganhar com preços competitivos e mais opções de escolha.

No novo Condor Auto Posto, os clientes também vão contar com o benefício do Clube Condor para abastecimentos a partir de 20 litros, com descontos adicionais de 10 centavos por litro nos combustíveis gasolina comum, aditivada e etanol. A participação no Clube Condor é gratuita e exclusiva para pessoas físicas. Para aderir ao Clube Condor basta realizar um cadastro em qualquer uma das 50 lojas da rede, no totem localizado na entrada da área de vendas ou nos estandes de atendimento dos Cartões Condor Mastercard e Condor Visa. A adesão também pode ser feita pelo site www.clubecondor.com ou pelo aplicativo do Clube Condor, disponível para Android ou IOS

Condor Auto Posto

Neste ano, o Condor completa 45 anos de história no ramo supermercadista e entrou para o segmento de postos de combustíveis em 2015, quando adquiriu um empreendimento localizado na marginal da Av. Linha Verde, em Curitiba. Hoje, com 13 postos nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Mourão, Colombo, Castro e Ponta Grossa, o objetivo é continuar investindo para levar mais essa conveniência aos clientes.

Somadas as unidades, a rede atende cerca de 450 mil veículos por mês, comercializando mensalmente 11 milhões de litros de combustíveis, aproximadamente, das bandeiras Shell e Ipiranga.

Condor Gourmet

Em breve, a rede também vai reinaugurar o Condor Centro, que está passando por uma completa revitalização para se tornar uma loja com o conceito Gourmet. Para isso estão sendo investidos cerca de R$ 3 milhões.

Com uma fachada e instalações mais modernas, o Condor Gourmet vai contar com um mix ainda mais completo nos setores de padaria, açougue e hortifrutis, além de opções de produtos premium e importados. Porém, os preços vão se manter competitivos e atrativos, seguindo a política de preços baixos praticados pela rede. Também será incorporada uma cafeteria dentro da loja, o que vai oferecer maior conveniência ao consumidor e deixar o ambiente mais acolhedor e confortável.