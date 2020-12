O perfil do novo consumidor motivou o Condor a se reinventar e lançar um novo conceito de loja. Neste dia 16 de dezembro, às 8h, a rede inaugura o Condor Express, localizado no Auto Posto Condor da Rua General Mario Tourinho, 2066, Campina do Siqueira, Curitiba-PR. O empreendimento, que recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão, une a praticidade das lojas de conveniência, a funcionalidade de um supermercado compacto e os diferenciais de uma loja gourmet.



“O consumidor quer encontrar tudo o que precisa em um único lugar e fazer uma compra rápida, prática e assertiva. Por isso, criamos um conceito que coloca os itens de um supermercado dentro de uma loja de conveniência, com características intimistas de uma loja de vizinhança, mas com o diferencial de um espaço gastronômico aconchegante”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.



Entre os diferenciais do Condor Express está o espaço gastronômico, que oferece um cardápio que resgata as receitas da culinária de boteco de Curitiba, como o tradicional pão com bolinho, além de dadinhos de tapioca e uma linha gourmet de sanduíches, com ingredientes como presunto royale. Além de diferentes opções de pratos e lanches, o local também vai contar com um café colonial durante o período da manhã e da tarde.



O funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 6h30 às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.