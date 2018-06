Com o objetivo de contribuir com a formação de novos profissionais, o Condor Super Center montou um Laboratório de Experiência de Consumo em supermercados na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), em parceria com a instituição, que será inaugurado neste dia 12 de junho, às 19h. O laboratório reproduz a realidade de um supermercado dentro do ambiente acadêmico para que os estudantes possam desenvolver atividades práticas voltadas ao segmento.

O ambiente vai simular uma loja da rede, com dois check outs, gôndolas abastecidas com produtos e comunicação visual do supermercado. O local servirá de apoio para que os alunos possam colocar em prática o conteúdo aprendido em sala, além da possibilidade de conduzir pesquisas e testar novos conceitos.

Para o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, este Laboratório representa um investimento para todo o setor. “Devemos investir na formação dos estudantes, pois eles são o futuro do nosso segmento. Com isso, todos ganham: os alunos que se aperfeiçoam, o setor supermercadista que ganha profissionais capacitados, e os consumidores por disporem de lojas em constante evolução e aperfeiçoamento”.

Além de supermercado, o laboratório vai compreender ainda outros dois segmentos do varejo: Loja de Vestuário e Farmácia. O espaço vai atender tanto alunos da graduação quanto os da pós-graduação dos seguintes cursos: Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, CST em Logística, CST em Recursos Humanos e Design e Moda e outros que tenham dentre suas disciplinas algumas que abordem o tema promoção e merchandising, comportamento do consumidor ou correlatos.