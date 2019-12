O Condor Super Center investiu R$ 40 milhões no primeiro hipermercado de Piraquara, que será inaugurado nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 8h, com um café da manhã para clientes, autoridades e imprensa. Em uma área total construída de 11 mil m², sendo 4 mil m² de área de vendas, o empreendimento vai oferecer um mix completo de produtos e uma galeria com seis lojas de apoio, com farmácia, loja O Boticário, barbearia, acessórios para celular e um espaço para alimentação, com uma hamburgueria, cafeteria e restaurante brasileiro, se destacando como um centro de compras, lazer e conveniência para toda a população da região. Além disso, a economia local também se fortalece com a geração de 220 empregos diretos.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, esta inauguração vem em um momento em que a economia dá sinais de recuperação. “O Brasil estava com 13 milhões de desempregados, mas em novembro este número já diminuiu para 11,6 milhões e este já é o sétimo mês que o país registra um saldo positivo de emprego. Somente o Condor gerou praticamente 600 empregos diretos neste ano”.

Ainda segundo o presidente, Piraquara também mostra inúmero sinais de desenvolvimento e crescimento. “Este município está em constante desenvolvimento, em diversos setores da economia, por isso, achamos fundamental investir em um hipermercado moderno e equivalente aos padrões da cidade”.

Com um conceito arquitetônico inovador, que une tecnologia, sustentabilidade e conforto, a loja traz em sua comunicação visual uma harmonia de cores e elementos que levam elegância e praticidade aos consumidores. Além disso, conta também com setores de eletro, bazar, têxtil, mercearia, higiene e limpeza, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria, mundo saudável e bebidas, no qual o cliente encontra uma adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais.

Aliado ao preço baixo, uma característica muito forte da rede, o projeto foi idealizado para oferecer aos clientes uma experiência prazerosa e única. “Esta loja é um centro de compras agradável, intimista e acolhedor”, destacou Zonta.

Essa loja também se destaca por seguir o processo de Gerenciamento de Categorias em seu interior, que dispõe e organiza as gôndolas de forma harmoniosa e inteligente, para proporcionar um ambiente de compras eficiente e prático. Os corredores largos e gôndolas baixas facilitam o acesso aos produtos e deixam o ambiente ainda mais agradável.

A praticidade do estabelecimento também está presente nas 2.500 vagas rotativas diárias em um estacionamento frontal descoberto e um coberto no subsolo, que se liga à loja por meio de esteiras rolantes e elevador.

Apesar de ser uma loja completa e ampla, o hiper possui um formato compacto para facilitar as compras e se encaixar nas rotinas corridas e atribuladas do consumidor atual.

“Nos esforçamos muito para que este empreendimento fosse um verdadeiro presente de Natal para os piraquarenses, pois sabemos o quanto este investimento pode contribuir com as famílias da região. Mais do que gerar empregos, vamos proporcionar economia para os nossos clientes, com ofertas especiais e um mix completo”, destaca Zonta.

Sustentabilidade

Uma grande novidade incorporada no sistema de refrigeração desta loja é o High Pack, da Eletrofrio, que se destaca por ser o chiller que menos utiliza gás na refrigeração comercial. Graças ao baixíssimo uso do gás R410 consegue atingir 95% de sustentabilidade.

Ainda pensando no meio ambiente, os expositores refrigerados contam com a linha Vittrine, também da Eletrofrio, que gera uma economia de 20% de energia elétrica, otimiza o espaço de exposição dos produtos e aumenta a área de circulação nos corredores da loja. O conceito “pele de vidro”, bastante utilizado na arquitetura, foi a base do design dos expositores, que possuem portas sem molduras, maiores superfícies envidraçadas e estruturas com perfis mais leves, que não competem com as mercadorias expostas.

Para deixar o hiper ainda mais agradável, foi instalada uma Ventilação de Conforto feita pelo sistema de convecção natural, em que o ar fresco entra por venezianas laterais móveis e o ar quente sai pela cobertura através do lanternin.

Na cobertura, foram incorporados Domus Prismáticos que permitem a entrada da iluminação natural e filtram os raios ultravioletas em até 98%. Também pensando em otimizar o consumo energético, a loja possui um reator dimerizável que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a iluminação externa.

Outro destaque sustentável foi a incorporação de um sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

Clube Condor e Radar de Ofertas

Há dois anos a rede lançou seu programa de fidelidade, um clube de descontos e promoções exclusivas para clientes cadastrados. Hoje o Clube Condor já tem mais de 2,5 milhões de clientes identificados, que se beneficiam de ofertas e condições diferenciadas. O cadastro no Clube é gratuito, basta acessar o site www.clubecondor.com ou baixar o aplicativo disponível para Android e IOS.

Outra facilidade que o Hiper Condor Piraquara vai oferecer aos seus clientes é um canal de WhatsApp exclusivo para o envio diário de ofertas. Para isso, o consumidor precisa apenas adicionar o número (41) 9919-4294 na agenda do celular, enviar a mensagem “quero receber as ofertas do Condor”, que passará a receber as ofertas e novidades do Condor diariamente.

Condor Super Center

A história da rede teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor Pedro Joanir Zonta, na época com 22 anos, adquiriu um pequeno mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e iniciou suas atividades com cinco funcionários.

Com esta inauguração, o Condor passa a contar com 53 lojas, entre super e hipermercados, em 20 cidades do Paraná e Santa Catarina. Considerada uma das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil, a rede conta com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede. Hoje, são mais de 13 mil colaboradores que fazem parte da Família Condor e que garantem o atendimento a mais de 4 milhões de clientes por mês.

Serviço

O Hiper Condor Piraquara está localizado na Av. Getúlio Vargas, 1.218, Piraquara-PR.

O horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h e domingo e feriados, das 8h às 21h.