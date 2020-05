Com um investimento de R$ 40 milhões, o Condor Super Center abre a sua terceira loja em Joinville, Santa Catarina, na próxima terça-feira, dia 26 de maio, às 8h. Devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), não será realizado o tradicional café da manhã para os clientes, autoridades e imprensa, porém, foi decidido abrir a loja com o objetivo de contribuir com o abastecimento da população local, já que os supermercados se enquadram como uma atividade essencial.

Em uma área total de 10.900 m² sendo 3.200 m² de área de vendas, o novo hipermercado no bairro Boa Vista vai gerar 270 empregos e transforma o Condor na maior rede abastecedora da cidade.

Desde 2016, quando a rede rompeu a fronteira do Paraná e entrou em Santa Catarina, já investiu R$ 140 milhões em Joinville e contratou cerca de mil funcionários, contribuindo para a arrecadação de impostos e renda na cidade.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a região do Boa Vista necessitava de um hipermercado completo, que atendesse as famílias com qualidade e proximidade. “Com este empreendimento, os moradores da região não vão mais precisar se deslocar até outro bairro para fazer as suas compras e também serão beneficiados pela nossa política de preços competitivos, diversidade de produtos e conforto”, afirma.

O novo empreendimento segue um conceito com linhas contemporâneas e minimalistas, o que torna o ambiente mais acolhedor e elegante. O conforto dentro da loja pode ser conferido desde a entrada, pois além de corredores amplos e bem distribuídos, a comunicação visual em estilo Germânico, design funcional e cores harmônicas, sinaliza o local com muita facilidade, proporcionando um conforto visual.

Todos os setores foram organizados de maneira inteligente e estratégica para proporcionar ainda mais praticidade nas compras. O hiper é uma loja completa, com setores de eletro, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e bebidas, no qual o cliente encontra uma adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais.

A loja também vai contar com o Espaço Mundo Saudável Condor, projetado com uma grande variedade de produtos focados na saúde, bem estar e qualidade de vida, além de itens especiais para pessoas com restrições alimentares.

Outro destaque do Hiper Condor Boa Vista é o departamento de perfumaria, que foi posicionado estrategicamente na entrada da loja e vai seguir o estilo de free shop, com Espaço Mulher e Espaço Homem.

Para dar maior fluidez, conforto e segurança, a loja vai contar com um estacionamento coberto e descoberto, com capacidade de 2.500 vagas rotativas, além de um bicicletário coberto. Outra facilidade são as esteiras rolantes e elevador, que ligam o estacionamento à loja e proporcionam mais acessibilidade e agilidade.

Sustentabilidade

No quesito respeito ao meio ambiente, os expositores refrigerados do novo Condor contam com a linha Vittrine, da Eletrofrio Refrigeração Comercial, que gera uma economia de 20% de energia elétrica, otimiza o espaço de exposição dos produtos e aumenta a área de circulação nos corredores da loja. O conceito “pele de vidro”, bastante utilizado na arquitetura, foi a base do design dos expositores, que possuem portas sem molduras, maiores superfícies envidraçadas e estruturas com perfis mais leves, que não competem com as mercadorias expostas.

Pensando também na sustentabilidade, foi utilizado o CO2 no setor de congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já no setor de refrigerados, é usado o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes.

Outros pontos que contribuem para a preservação do meio ambiente são as lâmpadas LED instaladas em 100% do estabelecimento, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, reduzem em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. Mais uma solução que economiza energia elétrica é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural. Também foram instalados na cobertura do estabelecimento os Domus Prismáticos, que filtram os raios ultravioletas em até 98% e permitem a entrada de luz externa no ambiente.

A nova loja também conta com um sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários. Também foi instalada uma estação de tratamento de esgoto própria dimensionada além da demanda necessária.

Clube Condor e Radar de Ofertas

Há dois anos a rede lançou seu programa de fidelidade, um clube de descontos e promoções exclusivas para clientes cadastrados. Hoje o Clube Condor já tem mais de 2,5 milhões de clientes identificados, que se beneficiam de ofertas e condições diferenciadas. O cadastro no Clube é gratuito, basta acessar o site www.clubecondor.com ou baixar o aplicativo disponível para Android e IOS.

Outra facilidade que o Hiper Condor Boa Vista vai oferecer aos seus clientes é um canal de WhatsApp exclusivo para o envio diário de ofertas. Para isso, o consumidor precisa apenas adicionar o número (47) 9215-8297 na agenda do celular, enviar a mensagem “quero receber as ofertas do Condor”, que passará a receber as ofertas e novidades do Condor diariamente.

Condor Super Center

A história da rede teve início em 13 de março de 1974, quando o jovem empreendedor Pedro Joanir Zonta, na época com 22 anos, adquiriu um pequeno mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e iniciou suas atividades com cinco funcionários.

Com esta inauguração, o Condor passa a contar com 54 lojas, entre super e hipermercados, em 20 cidades do Paraná e Santa Catarina. Considerada uma das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil, a rede conta com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede. Hoje, são mais de 13 mil colaboradores que fazem parte da Família Condor e que garantem o atendimento a mais de 4,5 milhões de clientes por mês.

Serviço

O Hiper Condor Boa Vista está localizado na Rua Albano Schmidt, 4764 – Boa Vista – Joinville – SC.

O horário de funcionamento será de segunda à sábado, das 8h às 21h e domingos e feriados, das 8h às 20h.