O Condor Super Center investiu R$ 40 milhões no primeiro hipermercado de Piraquara, inaugurado na sexta-feira, dia 13 de dezembro, com um café da manhã para clientes, autoridades e imprensa. Em uma área total construída de 11 mil m², sendo 4 mil m² de área de vendas, o empreendimento vai oferecer um mix completo de produtos e uma galeria com seis lojas de apoio, com farmácia, loja O Boticário, barbearia, acessórios para celular e um espaço para alimentação, com uma hamburgueria, cafeteria e restaurante brasileiro, se destacando como um centro de compras, lazer e conveniência para toda a população da região. Além disso, a economia local também se fortalece com a geração de 220 empregos diretos.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, esta inauguração vem em um momento em que a economia dá sinais de recuperação. “O Brasil estava com 13 milhões de desempregados, mas em novembro este número já diminuiu para 11,6 milhões e este já é o sétimo mês que o país registra um saldo positivo de emprego. Somente o Condor gerou praticamente 600 empregos diretos neste ano”.

Ainda segundo o presidente, Piraquara também mostra inúmero sinais de desenvolvimento e crescimento. “Este município está em constante desenvolvimento, em diversos setores da economia, por isso, achamos fundamental investir em um hipermercado moderno e equivalente aos padrões da cidade”.

Com um conceito arquitetônico inovador, que une tecnologia, sustentabilidade e conforto, a loja traz em sua comunicação visual uma harmonia de cores e elementos que levam elegância e praticidade aos consumidores. Além disso, conta também com setores de eletro, bazar, têxtil, mercearia, higiene e limpeza, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria, mundo saudável e bebidas, no qual o cliente encontra uma adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais.

Aliado ao preço baixo, uma característica muito forte da rede, o projeto foi idealizado para oferecer aos clientes uma experiência prazerosa e única. “Esta loja é um centro de compras agradável, intimista e acolhedor”, destacou Zonta.

Essa loja também se destaca por seguir o processo de Gerenciamento de Categorias em seu interior, que dispõe e organiza as gôndolas de forma harmoniosa e inteligente, para proporcionar um ambiente de compras eficiente e prático. Os corredores largos e gôndolas baixas facilitam o acesso aos produtos e deixam o ambiente ainda mais agradável.

A praticidade do estabelecimento também está presente nas 2.500 vagas rotativas diárias em um estacionamento frontal descoberto e um coberto no subsolo, que se liga à loja por meio de esteiras rolantes e elevador.

Apesar de ser uma loja completa e ampla, o hiper possui um formato compacto para facilitar as compras e se encaixar nas rotinas corridas e atribuladas do consumidor atual.

“Nos esforçamos muito para que este empreendimento fosse um verdadeiro presente de Natal para os piraquarenses, pois sabemos o quanto este investimento pode contribuir com as famílias da região. Mais do que gerar empregos, vamos proporcionar economia para os nossos clientes, com ofertas especiais e um mix completo”, destaca Zonta.