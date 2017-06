Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em reconhecimento ao incentivo do Condor Super Center ao esporte, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) entregou à diretora de marketing da rede, Elaine Munhoz, o Selo Amigos do Esporte, em cerimônia realizada neste dia 23 de maio, em Curitiba. No evento, o secretário da SMELJ, Marcello Richa, destacou a importância das parcerias com a iniciativa privada para o desenvolvimento e fortalecimento do esporte em Curitiba.

O secretário também falou sobre o sucesso e a consolidação do Passeio Ciclístico realizado pela rede nas comemorações do aniversário da cidade.