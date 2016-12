Instituições beneficentes do Paraná e agora também de Santa Catarina receberam neste dia 20 de dezembro o seu presente de natal da rede Condor. Em um café da manhã, realizada na capital Curitiba, foram distribuídos R$ 558.800,00 referente à Campanha Solidária Condor. Esta campanha de responsabilidade social destina parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides específicos da campanha para serem revertidos em forma de vales-compras Condor para as instituições.

Comemorando 10 anos, esta ação envolve também os clientes e os fornecedores que ao final conseguiram levar o montante de R$ 25.400,00 cada uma das 22 instituições filantrópicas localizadas nas cidades em que o Condor atua: Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Campo Largo, Castro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa ou São José dos Pinhais, e em Santa Catarina, na cidade de Joinville.

Com um total de R$ 3.301.400 milhões doados nestes dez anos, foram beneficiadas 196 instituições. Vale lembrar que os vales-compras podem ser trocados durante o ano de 2017 por: alimentos, produtos de higiene e limpeza, bazar, roupas e eletros.

Para o diretor administrativo do Condor, Wanclei Said “Em momentos de crise, as instituições são mais procuradas pelos mais necessitados, mas em contrapartida as doações diminuem, por isso eles acabam tendo que fazer mais com menos. Diante disso, é gratificante para o Condor realizar uma ação como esta, que vai poder contribuir com a manutenção desses importantes trabalhos realizados em prol dos mais necessitados”.

Instituições Beneficiadas 2016

ALMIRANTE TAMANDARÉ

Desafio Jovem Curitiba – “Crer Jovem”

APUCARANA

Grupo Soma – Lar Sagrada Família

ARAUCÁRIA PR

CEAR – Centro Educacional Araucária

CAMPO LARGO

Fundação Ângelo Cretã de Educação Social Econ. E Ambiental

CASTRO

APAE Castro

COLOMBO

Casa de Apoio Tia Sula

CURITIBA

Associação das Senhoras da Caridade São Vicente de Paulo

ABASC – Associação Batista de Ação Social de Curitiba

Casa das Orquídeas – Centro Espiritualista de Estudos e Caridade

Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas – AAHC

Vovô Vitorino – Associação de Proteção à Infancia Vô Batuta

Associação Bem Aventurada Imelda

FAZENDA RIO GRANDE

Centro Social Marista Ir. Henri

JOINVILLE – SC

Bombeiros Voluntários de Joinville

LAPA

APAE – Lapa

LONDRINA

Legião da Boa Vontade – Núcleo Municipal de Londrina

MARINGÁ

Associação Cultural e Beneficiente Água Viva

PARANAGUÁ

Comunidade Milagre Eucarístico

PINHAIS

Fundação Pró-Pinhais

PONTA GROSSA

Associação Antonio e Marcos Cavanis – Casa do Menor Irmãos Cavanis

Colmeia Espírita Cristã Abegail

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ONG Direito de Viver com Saúde – REVIVA