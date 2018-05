Rede acaba de alugar estabelecimento do BIG e anuncia que além de manter os funcionários vai contratar mais 170 novos colaboradores

O Condor Super Center, uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, acaba de alugar as instalações do BIG em Campo Mourão e vai investir R$ 15 milhões na revitalização, marketing, produtos e equipamentos para que o empreendimento siga o padrão das lojas da rede. Os atuais 88 funcionários serão convidados a continuar trabalhando na loja e mais 170 pessoas da região serão contratadas para que a rede possa oferecer um atendimento de qualidade, contribuindo, assim, com a geração de renda na cidade.

A loja será um hipermercado completo e terá o mix ampliado para atender a todos os gostos da população. O mix vai contar ainda com produtos regionais, a fim de valorizar os produtores de Campo Mourão. Outro diferencial da loja será o abastecimento diário de produtos, graças à logística eficiente do Condor.

“Estamos entrando na cidade por reconhecer o potencial econômico do município, que hoje conta com a maior cooperativa do país e a terceira maior do mundo. A população de Campo Mourão pode esperar do Condor uma loja completa, moderna e ampla, pois em nossos projetos valorizamos a conveniência, a praticidade e o conforto dos nossos clientes”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Para agilizar o atendimento, a loja vai contar com 26 checkouts ergonômicos e os clientes ainda vão poder usufruir de oito lojas de apoio, que serão selecionadas com base em serviços para que torne o hiper um centro de compras. O posto de combustível será mantido e inaugurado assim que a rede obtiver as liberações necessárias.

Os departamentos da loja serão realocados e a comunicação visual será projetada de maneira que o cliente encontre facilmente o setor desejado. O projeto arquitetônico da fachada será moderno, seguindo o padrão das últimas inaugurações da rede.

Pensando na sustentabilidade, toda a iluminação será trocada para lâmpadas LED, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, reduzem em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. O piso da loja também será trocado, o que deixará o ambiente mais leve e bonito.

O endereço do novo Hiper Condor Campo Mourão será na Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, 371, Centro, Campo Mourão-PR.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou a sua trajetória em 1974 com uma pequena loja de 110m² e apenas cinco funcionários em Curitiba. Hoje, conta com 11.800 colaboradores diretos, atende mensalmente mais de 4 milhões de clientes em suas lojas.

A rede conta atualmente com 44 lojas, entre super e hipermercados, em 15 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais e Norte do estado, e uma em Santa Catarina, na cidade de Joinville, além de uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.