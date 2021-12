Muitas instituições beneficentes costumam terminar o ano sem garantias de que conseguirão se manter no ano seguinte, mas a doação da Campanha Solidária Condor deixará 25 entidades do Paraná e Santa Catarina mais tranquilas. A entrega do montante de R$ 236.600 foi entregue neste dia 15 de dezembro, no Condor Pinheirinho e encerra as ações sociais realizadas pela rede neste ano, entre elas a Corrente de Esperança, que nasceu com o propósito de minimizar os impactos da pandemia nas famílias em situação de vulnerabilidade social e já doou mais de 271 toneladas de alimentos – o equivalente a mais de 22 mil cestas e mais de R$ 1 milhão.

O valor da Campanha Solidária será entregue em forma de vales-compras, que podem ser trocados por alimentos, produtos de higiene e limpeza, bazar, roupas e eletros em qualquer uma das lojas da rede. A ação é viabilizada pelo Instituto Joanir Zonta e é o resultado de uma união de forças entre o Condor, seus fornecedores e os clientes que adquiriram produtos anunciados no tabloide da Campanha entre os dias 5 e 21 de novembro. Parte da venda destes produtos foi revertida nos vales-compras da doação.

Nas últimas 14 edições a Campanha Solidária Condor doou mais de R$ 5 milhões para 289 entidades. “Poder retribuir todo o trabalho de amor ao próximo que as instituições beneficentes realizam é gratificante. Realizamos a entrega no final do ano para garantir às entidades um período de festas mais farto e a certeza de poder iniciar o ano com mais segurança”, afirma a presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta.

Segundo Charles Renner, coordenador de sustentabilidade da Associação Beneficente Encontro com Deus (ECD), que realiza o acolhimento das mães e seus filhos vítimas de violência, essa doação chega em um momento muito importante, pois a pandemia reprimiu uma demanda que está vindo à tona agora. “A contribuição que o Condor está fazendo é realmente um presente de Natal. Mais de 200 crianças e suas mães passam pela ECD por ano e oferecemos mais de 60 mil refeições neste período, por isso a Campanha Solidária Condor terá um impacto incrível para nós e poderemos dar continuidade ao serviço de proteção às mulheres e seus filhos vítimas de violência”.