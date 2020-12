Após um ano de extremas necessidades em função da pandemia, 25 instituições beneficentes vão terminar 2020 com o alívio de uma doação entregue pelo Condor Super Center no valor de R$ 500 mil, que foi dividido igualmente entre elas. A doação é o resultado da Campanha Solidária Condor, viabilizada pelo Instituto Joanir Zonta em parceria com os fornecedores, em que parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides da ação foi destinada para instituições localizadas nas cidades onde a rede atua.

Nas últimas 14 edições, o Condor já doou R$ 5.123.248,00 milhões para 289 entidades. A doação é revertida em forma de vales-compras, que podem ser trocados por alimentos, produtos de higiene e limpeza, bazar, roupas e eletros em qualquer uma das 55 lojas da rede.

Segundo a presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta, a Campanha Solidária já faz parte do calendário da rede e, neste ano atípico, ganha ainda mais relevância. “Em 2020, muitas instituições tiveram que intensificar seus trabalhos e é gratificante poder ajudar de alguma forma a essas pessoas que fazem a diferença na vida de tanta gente”.

Uma das instituições beneficiadas pela campanha neste ano é a Associação Comunitária da Vila das Torres, que está aliviada em poder viabilizar um final de ano mais feliz para as crianças da comunidade. “Teremos um 2021 com mais pessoas passando por necessidades e esta doação, além de nos auxiliar a suprir este aumento da demanda no ano que vem, será utilizado para montar kits com doces e panetones para 1.000 crianças neste Natal”, contou Tanaka, presidente da entidade.

As entidades de Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Castro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, e em Santa Catarina, nas cidades de Joinville, Mafra e Jaraguá do Sul podem ser conferidas no site www.campanhasolidariacondor.com.br. Elas foram selecionadas de forma criteriosa, passando por processo de apresentação de documentos, avaliação dos serviços prestados à comunidade e, por fim, terão que realizar prestação de contas da destinação dos recursos, no prazo de até 1 ano após o recebimento do benefício.

Ações solidárias da rede realizadas em 2020

Neste ano, a rede também realizou a Campanha Compra Solidária, que resultou em um total de 400 toneladas de alimentos doados para pessoas em vulnerabilidade social do Paraná e Santa Catarina. Também foram doadas 6 toneladas de alimentos para a Prefeitura de Pinhais; 12 toneladas de alimentos para a Secretaria de Assistência Social de Joinville – SAS; 3 toneladas de alimentos para a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf); 1.500 kits de higiene para a Provopar Estadual; 5 mil máscaras de pano, 2 mil kits de higiene, 2.880 cremes dentais e 1.250 kg de alimentos para a Fundação de Ação Social – FAS de Curitiba; R$ 10 mil em vale-compras para a Associação de Celíacos do Paraná (Acelpar); 600 kg de alimentos para a Paraná Cultura.