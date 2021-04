Para ajudar os moradores de Almirante Tamandaré neste momento difícil em função do agravamento da pandemia, o Condor Super Center doou, no 23 de março, 10 cilindros de oxigênio e 2.544 kg de alimentos para o prefeito do município, Gerson Colodel.

Os alimentos serão destinados para as pessoas em vulnerabilidade social e os cilindros de oxigênio para o PA (Upa 24 horas).

“Infelizmente, estamos passando pela pior fase desta pandemia e nossa rede não poderia deixar de contribuir para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. Precisamos fazer nossa parte, pois é um momento de todos sermos solidários e, assim, podermos vencer esse momento crítico”, destaca o diretor administrativo do Condor, Wanclei Said.

“Uma doação como esta é muito importante, principalmente nesse momento delicado que o nosso município e todo o país está vivendo em função da Covid-19”, disse Colodel.