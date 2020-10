O Condor Super Center contrata 100 novos colaboradores para atuar nas suas lojas em Curitiba e Região Metropolitana, nas áreas operacionais de auxiliar de logística, operador de caixa, repositor e zelador. Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.condor.com.br/trabalhe-conosco e, após o cadastro, comparecer neste sábado, dia 24 de outubro, das 8h às 15h, para uma entrevista na matriz do Condor, localizada na Avenida Winston Churchill, 2170, Pinheirinho, Curitiba – PR, com os documentos em mãos (RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho).

Serão entregues 150 senhas e o atendimento será feito por ordem de chegada.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e com disponibilidade de horário.