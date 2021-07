Se você tem uma startup e precisa de mentoria ou de aceleração, o Condor Connect vai abrir uma oportunidade para selecionar as melhores soluções no Pitch Day, evento que reúne especialistas, mentores e investidores com o objetivo de identificar potenciais negócios. A ação será realizada no dia 13 de julho, das 9h30 às 17h30, com apresentações a cada 15 minutos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em encurtador.com.br/hGU08.

O foco serão as startups de varejo, mas também serão buscadas oportunidades em outros segmentos, como Health Techs, Ad Techs, Mar Techs e Fin Techs. “O varejo é muito amplo e engloba diversas áreas, por isso, estaremos atentos às soluções mais inovadoras e com potencial para receber investimento, aceleração e visibilidade”, afirma a CEO do Condor Conect, Kauana Yrina.

Há mais de cinco anos no mercado acelerando empreendedores e startups, a aceleradora Condor Connect pretende criar o maior centro de inovação para o varejo supermercadista do Sul do país.

Para que as apresentações do Pitch Day possam chamar a atenção dos especialistas e investidores, a aceleradora criou um roteiro básico, disponível no link https://condorconnect.duopana.com/startups/pitch-1. Desta forma, todos podem se preparar adequadamente e criar um Pitch matador para que todos fiquem de olho.

“O importante é saber onde você quer chegar com seu projeto, qual dor ou problema que ele resolve e quais inovações ele proporcionará”, aconselha Kauana.

Após a inscrição, a equipe Condor Connect irá entrar em contato para informar as empresas selecionadas e agendar os horários. Para acompanhar as novidades dentro desse evento, basta acessar https://fb.me/e/TOkNIHdl.