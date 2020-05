Com o objetivo de facilitar as compras dos beneficiários do Programa Comida Boa Paraná, o Condor Super Center credenciou todas as suas lojas do estado para receberem os vouchers de R$ 50 gerados pela iniciativa, que vai possibilitar que as famílias em vulnerabilidade social possam comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo coronavírus.

Cada vale possui um QR Code, que deve ser apresentado nos caixas pelo portador do CPF beneficiado. A estimativa é distribuir 1 milhão de cestas de alimentos.

O programa de auxílio emergencial terá duração de três meses, com possibilidade de prorrogação, e é destinado a famílias mais vulneráveis. A base de beneficiários é o Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do país. O programa limita o recebimento do vale a dois membros da mesma família e abre espaço para que a pessoa provedora de família monoparental (apenas um dos pais arca com as responsabilidades) possa requerer o recebimento de duas cotas do auxílio emergencial, independente do sexo, se cumprir os requisitos básicos do programa.

“Aderimos ao programa Cartão Comida Boa para aumentar o leque de estabelecimentos participantes e facilitar as compras dos beneficiários. Além disso, neste momento delicado, o nosso comercial tem trabalhado incansavelmente nas negociações com os fornecedores e parceiros comerciais para garantir os melhores preços à população e para que não faltem produtos nas mesas das pessoas”, afirma o vice-presidente do Condor, Ricardo Zonta.

Com o objetivo de proporcionar maior segurança aos colaboradores e clientes, as lojas do Condor estão cumprindo todas as medidas preventivas para minimizar a propagação do COVID-19 (Coronavírus). Está sendo exigido o uso de máscaras para as pessoas entrarem no estabelecimento, além da higienização das mãos com álcool-gel nas entradas da loja.

Os colaboradores estão sendo orientados sobre todas as medidas e foram colocados diversos cartazes comunicando a necessidade de fazer um distanciamento de 2 metros entre as pessoas, além de escolher apenas um integrante por família para fazer as compras. Também foi intensificada a higienização das lojas e das cestinhas, carrinhos.