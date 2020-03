Serão contratados 2,4 mil profissionais. O edital do concurso público para contratação de novos soldados para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná foi publicado na manhã desta sexta-feira (20) no portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pela organização do certame.

Concurso público abre 2400 vagas para policiais e bombeiros I

São 2 mil para policial e outras 400 para bombeiro militar. As vagas serão regionalizadas no Estado. Após aprovação nas etapas, o candidato segue para formação e, durante este período, o soldado de 2º classe, receberá bolsa-auxílio de R$ 1.933,63. Somente após a formação, que deve durar cerca de um ano, ele estará apto a ser promovido a soldado de 1ª classe e, então, passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.

Concurso público abre 2400 vagas para policiais e bombeiros II

As inscrições estarão abertas a partir de 1º de abril e seguem até às 17 horas de 4 de maio deste ano nesse LINK http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=2210 . O requisito mínimo para participar do concurso é ter, no máximo, 30 anos até o primeiro dia de inscrição. As 2,4 mil vagas serão regionalizadas no Estado. Na categoria Polícia Militar, para a Capital e Região Metropolitana são 890 vagas; para a região de Londrina 270 vagas; para a região de Maringá 290; para a região de Ponta Grossa 305 e, para a região de Cascavel, são 245 vagas.

Na categoria Corpo de Bombeiros, são 100 vagas para a Capital e Região Metropolitana; 200 vagas para a região de Londrina e 100 vagas para a região de Cascavel. Essas informações devem ser atualizadas diretamente na página do Núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os resultados de cada etapa serão divulgados periodicamente no site www.nc.ufpr.br