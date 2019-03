Na luta para melhorar as condições gerais da comunidade do Xapinhal, um bom grupo de moradores tem se mobilizado visando manter e preservar o local mais agradável para todos, sem lixo nas ruas e terrenos baldios, e em especial mantendo limpas as praças e demais locais públicos, levando o exemplo a todos.

Querem faze dela a Vila mais desenvolvida de toda Curitiba e para isto contam com empenho de todos os moradores convocados participaram da iniciativa que estão chamando de Projeto Avante Xapinhal.